不僅是敦南誠品還是《青蘋果樂園》　小虎隊30年前早打卡

▲30年前紅透半邊天的小虎隊，首支單曲「青蘋果樂園」拍攝地就在國泰金融大樓。（圖／翻攝YouTube／擎天娛樂）

記者蔡惠如／綜合報導

今（5／31）敦南誠品書店進入最後一天營業日，許多民眾也紛紛前往拍照打卡，但其實書店所在建築「敦南金融大樓」給民眾回憶不僅於此，早在1989年小虎隊首張單曲《青蘋果樂園》MV中，就已經出現該大樓的身影，讓網友超驚喜：「天啊！原來這裡是青蘋果樂園！」

▲30年前紅透半邊天的小虎隊，首支單曲「青蘋果樂園」拍攝地就在國泰金融大樓。（圖／翻攝YouTube／擎天娛樂）

敦南誠品書店今晚午夜12點將正式熄燈，在前天週五晚上起開始湧現朝聖人潮，到昨（5／30）周六下午連進場都要排隊，一路排到安和路上的建築尾端超過200公尺，民眾在超過30度的氣溫下戴口罩排隊進場，就是要留下最後的回憶，預計今晚熄燈時間將是人潮最高峰。

▲敦南誠品熄燈倒數，民眾大排長龍等進場。（圖／記者陳美伶攝）

而許多民眾也在臉書與其他社群網站打卡留下回憶，有網友還表示，其實該建築也是30年前紅透半邊天的小虎隊，首張單曲《青蘋果樂園》的取景地，對照MV一看，熟悉的階梯大門以及外面的牆面，果然就是該棟「敦南金融大樓」，相信5、6年級生應該相當懷念。

不過當初拍攝的時間應是1988年至1989年間，當時誠品書店還位在仁愛圓環最初的地址，直到1995年才搬遷至國泰金融大樓，小虎隊當時拍攝時牆外也未有誠品書店看板。

敦南誠品所在的國泰敦南大樓，在2014年底產權易主，去年確定進行都更，近期辦公大樓內部已進入拆解狀態，冷氣等設備都紛紛運出建築物，預計都更之後的新建築將為東區商圈最高的綠建築大樓，將以辦公室兼具商場的規劃為主。

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