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敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

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▲▼ 誠品敦南店 。（圖／記者張一中攝）

▲誠品敦南店正式熄燈，上千人一同向這30年的書店道晚安 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／台北報導

從1999年開始點亮燈火的「無眠書店」敦南誠品，今（5／31）邁向最後一天營業日，從5月起的30天熄燈活動與參觀人潮，也在今日邁向最高峰，預計前天週五起每日就有破萬名民眾來朝聖與回憶，即便是在深夜，店外也排上200公尺人潮長龍等進場，誠品董事長吳旻潔約在晚間11點半走到門口，當時正下著傾盆大雨，11點50分，她走上台和這個充滿回憶的地方道謝、道別，現場擠滿人潮，一起說著：「誠品敦南，晚安。」

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲誠品生活董事長吳旻潔11點半現身大門口，當時大雨傾盆。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲最後倒數董事長吳旻潔率領一級主管上台向民眾與敦南誠品鞠躬。（圖／記者張一中攝）

敦南誠品成就了許多台北人與夜歸人的閱讀記憶，這間書店安安靜靜了20年，在最後一刻由萬人陪同熄燈，也宣告誠品書店的起家店正式成為回憶，熄燈的剎那，有約千人在店門口，畫下感傷卻很美好的句點。不過午夜12點時，店內仍有許多民眾，誠品表示會讓已入場的人做完想做的事，並不刻意清場，預計要到午夜2點才會完全清空。

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲誠品敦南熄燈前最後時刻。（圖／記者張一中攝）

今日東區商圈特別熱鬧，從忠孝敦化站走出的民眾，7成都魚貫的往敦南誠品書店走去，即便已知道已有許多人在外排隊等進場，加上天氣陰雨，仍有許多消費者仍不斷前往，為了要看這間書店最後一面，在書店內部參觀的民眾則每一樓層拍照留念，即便因為新冠肺炎疫情戴上了口罩，仍可見許多民眾走著走著熱淚盈眶。

▲誠品敦南店熄燈前2小時。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品敦南熄燈前最後時刻，店內塞爆。（圖／記者蔡惠如攝）

Magazine House執行董事熊井昌広日前來台辦展時曾表示，20年前他來到台灣，便對敦南誠品營業24小時的模式感到訝異，他沒想到台灣居然有一間營業24小時的書店，而且深夜的看書人潮不亞於白天，現在日本也有24小時營業的書店，他相信是因為受到台灣誠品的影響。

▲誠品敦南店熄燈前2小時。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品敦南熄燈前最後時刻，店內塞爆。（圖／記者蔡惠如攝）

從1989年開業的「誠品書店」，當時座落在仁愛圓環中，在1995年因搬遷首度24小時營業的敦南誠品店，確定將在2020年熄燈。敦南誠品所在的國泰敦南大樓，在2014年底產權易主，並在去年確定都更計畫，陪伴許多人走過夜晚時分的24小時書店，也在今天午夜正式落幕，新的24小時書店將移至信義誠品。

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲晚上一系列的演唱會，也吸引許多民眾逗留，歌手陳昇為壓軸嘉賓 。（圖／記者張一中攝）

重新建造的敦南金融大樓，預計規劃為高度141公尺的建築，完工後將成為台北東區最高的大樓，內部將規劃餐飲、金融與零售服務業，且以綠建築標準規劃，在5樓有設置綠化露天平台，另配合太陽能發電、節能照明與垃圾暫存冷藏區。

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敦南誠品, 誠品書店, 信義誠品, 24小時書店, 全日書店, 誠品敦南, 熄燈, 無眠書店
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