敦南誠品熄燈前兩小時擠爆　民眾：「這不是書店，是遊客景點」

▲誠品敦南熄燈最後一天，人潮塞爆 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北文青景點之一敦南誠品書店，今（5／31）午夜12點走入歷史，許多民眾趁最後週末前來回憶或朝聖，倒數進入2小時還有綿延不絕的民眾等待進場，工作人員站在書台上持續維持動線，請民眾在大門口「不要停留」，走在其中覺得空氣相當悶熱，還有民眾表示：「現在這裡不是書店，像遊客參觀景點。」

▲誠品敦南店熄燈前2小時，人潮仍持續湧進。（圖／記者蔡惠如攝）

「請往前走不要逗留、請往前走。」誠品敦南書店店長站在木台上，不停告知進入民眾，滿身大汗努力維持動線，已經進入晚上10點，進入書店的民眾有增無減，幾乎8成民眾都拿著手機拍照或自拍，或者是錄影留下這最後一夜的情況，還有部分民眾堅持在書櫃旁閱讀，想趁最後的時刻買一本書回家留念。

▲書店員工努力維持動線，成為熄燈前的特別場景。（圖／記者蔡惠如攝）

站在書店二樓的入口處，都可以感受到地板的規律震動，以往走在書店中木長廊的木頭聲響，早已被人群的聲音淹沒，許多人在有限的空間中取景，漫無目的的走著，周邊的空氣變得異常悶熱，還有人喘不過氣，表示：「感覺要窒息了。」

敦南店員在此工作的最後一天，仍努力維持動線，有店員持續請民眾往前移動，還有人指引結帳方向與出口方向，保持交通順暢。

▲2樓書店因為人潮增多而空氣悶熱，其中一名消費者正看著特別調派的移動空調。（圖／記者蔡惠如攝）

雖然如此，比起遊客景點或百貨週年慶，願意前來與誠品最後一聚的人們，仍保留著某種平靜的態度，不捨、歡樂與悲傷在空氣中交織，穩穩的步伐慢慢前進，雖然熱鬧但不到吵雜，誠品敦南書店的最後一夜，仍不脫文青的些許氣氛。

誠品敦南戶外的演唱會仍然人山人海，空氣中瀰漫的陳昇的歌聲，台下民眾安靜地聽著，即使伴著雨滴，也不願在最後時刻離開。

▲歌手陳昇在晚上10點登場，做為演唱會的最後壓軸 。（圖／記者張一中攝）