fb ig video ETtoday search mobile

敦南誠品熄燈前兩小時擠爆　民眾：「這不是書店，是遊客景點」

>

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲誠品敦南熄燈最後一天，人潮塞爆 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北文青景點之一敦南誠品書店，今（5／31）午夜12點走入歷史，許多民眾趁最後週末前來回憶或朝聖，倒數進入2小時還有綿延不絕的民眾等待進場，工作人員站在書台上持續維持動線，請民眾在大門口「不要停留」，走在其中覺得空氣相當悶熱，還有民眾表示：「現在這裡不是書店，像遊客參觀景點。」

▲誠品敦南店熄燈前2小時。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品敦南店熄燈前2小時，人潮仍持續湧進。（圖／記者蔡惠如攝）

「請往前走不要逗留、請往前走。」誠品敦南書店店長站在木台上，不停告知進入民眾，滿身大汗努力維持動線，已經進入晚上10點，進入書店的民眾有增無減，幾乎8成民眾都拿著手機拍照或自拍，或者是錄影留下這最後一夜的情況，還有部分民眾堅持在書櫃旁閱讀，想趁最後的時刻買一本書回家留念。

▲誠品敦南店熄燈前2小時。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品敦南店熄燈前2小時。（圖／記者蔡惠如攝）

▲書店員工努力維持動線，成為熄燈前的特別場景。（圖／記者蔡惠如攝）

站在書店二樓的入口處，都可以感受到地板的規律震動，以往走在書店中木長廊的木頭聲響，早已被人群的聲音淹沒，許多人在有限的空間中取景，漫無目的的走著，周邊的空氣變得異常悶熱，還有人喘不過氣，表示：「感覺要窒息了。」

敦南店員在此工作的最後一天，仍努力維持動線，有店員持續請民眾往前移動，還有人指引結帳方向與出口方向，保持交通順暢。

▲誠品敦南店熄燈前2小時。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2樓書店因為人潮增多而空氣悶熱，其中一名消費者正看著特別調派的移動空調。（圖／記者蔡惠如攝）

雖然如此，比起遊客景點或百貨週年慶，願意前來與誠品最後一聚的人們，仍保留著某種平靜的態度，不捨、歡樂與悲傷在空氣中交織，穩穩的步伐慢慢前進，雖然熱鬧但不到吵雜，誠品敦南書店的最後一夜，仍不脫文青的些許氣氛。

誠品敦南戶外的演唱會仍然人山人海，空氣中瀰漫的陳昇的歌聲，台下民眾安靜地聽著，即使伴著雨滴，也不願在最後時刻離開。

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲歌手陳昇在晚上10點登場，做為演唱會的最後壓軸 。（圖／記者張一中攝）

關鍵字：

敦南誠品, 誠品書店, 信義誠品, 24小時書店, 全日書店, 誠品敦南, 熄燈
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱

小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱

奧斯塔羅12星座一周運勢0601-0607　天蠍求婚成功機率大、獅子看緊荷包

奧斯塔羅12星座一周運勢0601-0607　天蠍求婚成功機率大、獅子看緊荷包

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝 網紅和兒子拍照像姊弟！肌膚零細紋的秘訣竟是「卸妝」 韓素希減肥偷吃炸雞不復胖！平時掌握3技巧　一樣能維持好身材 南韓網美教你「零基礎深蹲」瘦出腿縫！多一關鍵步驟迅速有感 敦南誠品熄燈前兩小時擠爆　民眾：「這不是書店，是遊客景點」 《誰是被害者》「江曉孟」原來是她演！李沐私下超反差　空靈氣質被封「小周迅」 絢麗6月挺平權！愛迪達、Reebok球鞋太勸敗　連夯貨NB 327都有彩虹款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面