fb ig video ETtoday search mobile

南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica

>

▲▼ Krystal 。（圖／翻攝vousmevoyez IG）

▲南韓女星Krystal穿LV無袖開胸背心82,000元，搭黑色LV Pont 9手袋132,000元，同時佩戴香奈兒腕錶與Tiffany手鍊。（圖／翻攝vousmevoyez IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）發表靈感源自巴黎知名地標新橋（Pont Neuf）的LV Pont 9手袋系列，迅速席捲名人圈，與品牌友好的楊丞琳入手亮眼的夏日金色款，而南韓女星Jessica（鄭秀妍）與Krystal（鄭秀晶）姊妹檔撞包，全選了黑色款，但妹妹Krystal靠貴氣穿搭大勝，腕上的香奈兒（CHANEL）錶、Tiffany手鍊跟著搶鏡。

▲▼ CHANEL 。（圖／翻攝CHANEL官網）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲KRYSTAL戴的香奈兒BOY·FRIEND腕錶（左）503,000元，Tiffany Hardwear Link 18金鍊結設計手鍊152,000元。（圖／翻攝CHANEL官網）
 不同於Jessica只是白襯衫搭牛仔褲，背著LV Pont 9手袋就上陣拍美照，與姊姊撞包的Krystal很明顯經過精心打扮，先穿上LV要價82,000元的無袖開胸背心再搭新包，全套LV顯得誠意十足，她同時搭配香奈兒裝載手動上鍊機芯、要價503,000元的BOY·FRIEND腕錶、152,000元的Tiffany Hardwear Link 18K金鍊結手鍊，全身上下行頭飆破86萬元。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲Jessica與妹妹KRYSTAL都入手黑色款的LV Pont 9手袋。（圖／翻攝jessica.syj IG）

同樣入手的黑色LV Pont 9手袋的義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni，則套上LV成套89,900元的睡衣款上衣與短褲，配上新包在米蘭街頭曬太陽，只能說藍色睡衣look與她的美腿太搶眼，幾乎蓋過新包氣勢；或許可像楊丞琳選夏日金色款，搭配簡潔的服裝就很出色。

▲▼ 楊丞琳 。（圖／翻攝rainie77 IG）

▲楊丞琳擁有LV Pont 9手袋夏日金色款，132,000元。（圖／翻攝rainie77 IG）

▲▼ Chiara Ferragni。（圖／翻攝chiaraferragni IG）
▲義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni穿LV睡衣款上衣51,500元、短褲38,400元，搭黑色LV Pont 9手袋。（圖／翻攝chiaraferragni）

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Jessica, Krystal, CHANEL, 香奈兒, Tiffany, 楊丞琳
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂

熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

敦南誠品熄燈前兩小時擠爆　民眾：「這不是書店，是遊客景點」 小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱 牛仔長褲看腿型挑才不踩雷！孫藝珍緊身款超顯瘦　Jessica一動作視覺比例變長 「番茄醬」手機殼跨界聯名超逗趣　連AirPods套、電腦殼也要沾醬！ 周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿 一到夏季頭皮就爆油發癢？3大換季養護秘訣　搞定秀髮失衡危機 盤點6月份開賣的爆款球鞋！復刻、聯名通通有　讓夏季腳上有光芒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面