南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica

▲南韓女星Krystal穿LV無袖開胸背心82,000元，搭黑色LV Pont 9手袋132,000元，同時佩戴香奈兒腕錶與Tiffany手鍊。（圖／翻攝vousmevoyez IG）



記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）發表靈感源自巴黎知名地標新橋（Pont Neuf）的LV Pont 9手袋系列，迅速席捲名人圈，與品牌友好的楊丞琳入手亮眼的夏日金色款，而南韓女星Jessica（鄭秀妍）與Krystal（鄭秀晶）姊妹檔撞包，全選了黑色款，但妹妹Krystal靠貴氣穿搭大勝，腕上的香奈兒（CHANEL）錶、Tiffany手鍊跟著搶鏡。

▲KRYSTAL戴的香奈兒BOY·FRIEND腕錶（左）503,000元，Tiffany Hardwear Link 18金鍊結設計手鍊152,000元。（圖／翻攝CHANEL官網）

不同於Jessica只是白襯衫搭牛仔褲，背著LV Pont 9手袋就上陣拍美照，與姊姊撞包的Krystal很明顯經過精心打扮，先穿上LV要價82,000元的無袖開胸背心再搭新包，全套LV顯得誠意十足，她同時搭配香奈兒裝載手動上鍊機芯、要價503,000元的BOY·FRIEND腕錶、152,000元的Tiffany Hardwear Link 18K金鍊結手鍊，全身上下行頭飆破86萬元。

▲Jessica與妹妹KRYSTAL都入手黑色款的LV Pont 9手袋。（圖／翻攝jessica.syj IG）

同樣入手的黑色LV Pont 9手袋的義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni，則套上LV成套89,900元的睡衣款上衣與短褲，配上新包在米蘭街頭曬太陽，只能說藍色睡衣look與她的美腿太搶眼，幾乎蓋過新包氣勢；或許可像楊丞琳選夏日金色款，搭配簡潔的服裝就很出色。

▲楊丞琳擁有LV Pont 9手袋夏日金色款，132,000元。（圖／翻攝rainie77 IG）



▲義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni穿LV睡衣款上衣51,500元、短褲38,400元，搭黑色LV Pont 9手袋。（圖／翻攝chiaraferragni）

