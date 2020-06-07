楊冪機場私服包緊緊！下秒驚現超狂「螞蟻腰」比迷你手袋還窄

▲大陸女星楊冪纖細螞蟻腰引發熱議。（圖／翻攝自楊冪微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著疫情趨緩，大陸女星楊冪近日被捕捉到現身機場的畫面，即便戴著口罩幾乎遮住整張臉，楊冪一身私服造型仍是星味十足，不僅換上低領U型緊身背心展現S曲線，視線向下一看，背起路易威登 （Louis Vuitton）春夏全新 Pont 9 系列，招牌螞蟻腰竟比包身還窄出一大截。

在 Instagram 查看這則貼文 Yang Mi 丨 杨幂（@yangmi_1209）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 上午 5:00 張貼

女星楊冪近期復工參與戲劇《斛珠夫人》拍攝，疫情期間許久未公開露面的她，現身機場的畫面悄悄曝光，只見楊冪穿著大陸女裝品牌MO&Co.細肩帶背心，領口U型剪裁大方露出纖細鎖骨，且緊身完美包覆身型，手臂毫無一絲贅肉，簡單造型卻不失星味。並且似乎是天氣炎熱，楊冪一手捧著VETEMENTS怪物印花短袖襯衫，直接以背心見客相當率性。視線向下一看，楊冪再以條紋黑褲搭配adidas Originals 平底鞋收尾，展現十足親民品味。

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然而全身最大亮點莫過於楊冪背起路易威登 （Louis Vuitton）春夏全新 Pont 9 系列包款，亮橘色與LV金色標誌相佐，通過藝術總監 Nicolas Ghesquière 重新演繹的 1930 年代品牌標誌 Louis Vuitton Circle更為顯眼。即便包型尺寸不大，楊冪背上肩後仍是把纖瘦腰身直接擋住，以包包直徑23cm來估算，放在楊冪腰間對比下卻大了許多，果然不負螞蟻腰之名。換個造型，楊冪再以LOEWE黑色上衣搭配亮紫色裙裝亮相，裙襬向上開衩設計更是不經意間露出大長腿，使得整體比例更為修長，頭戴設計師品牌Marine Serre鴨舌帽，輕鬆演繹隨興時尚。