朴敘俊搞怪把鮮花插褲襠登封　穿超短熱褲秀「逆天長腿」

記者王則絲／台北報導

擁有186公分高大挺拔身材優勢的韓星朴敘俊，穿衣有型、脫衣更有料，可謂穿什麼都好看的衣架子，沒什麼時裝是他不能駕馭的，日前於IG釋出登上新加坡版《T magazine》6月號封面的時尚大片系列，不僅成功駕馭了災難的紫配綠以及其他繽紛色彩，還穿上了超短熱褲大秀「逆天長腿」！

在 Instagram 查看這則貼文 박서준（@bn_sj2013）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 12:25 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 T Singapore（@tsingapore）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 下午 7:01 張貼

朴敘俊本次收到雜誌邀請，與讀者分享身為演員的心路歷程，並以西裝、襯衫等紳士造型為主，一連演繹多套RALPH LAUREN繽紛色系套裝、BOTTEGA VENETA Oversize丹寧夾克與褲款，頂著栗子頭進化版「鳳梨頭」，在拍攝現場俏皮的玩著花卉道具，甚至還把花插在褲子裡，插起腰就成了一張不明所以的時髦封面，引來好友朴炯植留言：「難怪這位哥哥身上總散發香氣，原來是身上長著花啊⋯⋯」幽默回應狂吸超過五千讚。

在 Instagram 查看這則貼文 kimseoryong_official（@kimseoryong_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 下午 11:20 張貼

朴敘俊穿著夕陽橘色襯衫與西裝褲，扮起默劇演員扶著透明牆壁、拉起隱形繩子看起來有模有樣，模樣呆萌搞笑，但是換上另一套來自GIVENCHY湖水綠色西裝套裝，隨性翹起二郎腿卻頓時噴發時尚態度，就連災難性的「紫配綠」都能駕馭。或許是覺得一雙大長腿都被西裝褲遮住了太可惜，此次系列大片中更加碼放送了朴敘俊的「熱褲」造型，看似西裝筆挺的上身，下身卻搭配了長度約4分的牛仔短褲、中筒襪與YSL皮鞋，難得的「逆天美腿風格」令粉絲們眼睛一亮：「短褲那張OMG。」不過本系列略顯跳tone的照片也引來網友正反評價：「靠身材跟臉才撐得起來的造型。」、「時尚的世界好難懂。」

在 Instagram 查看這則貼文 T Singapore（@tsingapore）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 3:01 張貼

《梨泰院Class》完結後朴敘俊人氣不減，上個月也才登上韓版《ESQUIRE》封面，當時則是以街頭穿搭為主軸，較為符合朴敘俊私下的潮流風格，展現不同面向的帥氣。

在 Instagram 查看這則貼文 박서준（@bn_sj2013）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 1:28 張貼

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