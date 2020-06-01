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唐鳳穿GUCCI西裝登時尚雜誌！「高級厭世臉」掀網熱議：求續集

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記者鮑璿安／台北報導

數位政委唐鳳先前穿著台灣設計師周裕穎與ISSEY MIYAKE（三宅一生）服飾拍攝時尚大片獲得好評，這次再度登上台灣《ELLE》雜誌封面，唐鳳換上GUCCI 2020早秋西裝擺拍，並且戴起前衛透明眼鏡，演繹超高級厭世臉，引來網友直呼：「太時尚！」

▲唐鳳。（圖／唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲唐鳳日前答應攝影師江凱維拍攝請求，穿著台灣設計師周裕穎與ISSEY MIYAKE（三宅一生）服飾拍攝時尚大片。（圖／唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ ELLE Taiwan 。（圖／ELLE Taiwan提供）

▲▼ ELLE Taiwan 。（圖／ELLE Taiwan提供）

▲唐鳳受邀參與《ELLE》雜誌封面拍攝。（圖／ELLE Taiwan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

唐鳳在此次防疫中因研發「口罩地圖」立大功人氣迅速攀升，日前攝影師江凱維在唐鳳推特留言：「有夠想拍唐鳳的」，沒想到釣出本人回應並且同意拍攝，讓粉絲們又驚又喜。 這回唐鳳受邀參與《ELLE》雜誌封面拍攝，只見唐鳳換上GUCCI 2020早秋西裝打造俐落感，為彰顯獨一無二的時尚度，更以白色長披肩半包覆西裝點綴，多層次搭配讓人眼前一亮。然而配件上更不可小覷，唐鳳戴起前衛透明銀框眼鏡，復古之餘一張高級厭世臉宛如天生，淡淡微笑就秒殺底片。

▲▼ ELLE Taiwan 。（圖／ELLE Taiwan提供）

▲▼ ELLE Taiwan 。（圖／ELLE Taiwan提供）

▲唐鳳換上GUCCI 2020早秋西裝打造俐落感，高級厭世臉掀起網友熱議 。（圖／ELLE Taiwan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

且在嬉皮的背景下，唐鳳無論是站著、坐著或是面無表情注視前方，表現力都相當強大，絲毫不顯生澀。後製更運用windows 系統介面作為靈感，呼應唐鳳「台灣天才 it 大臣」之名，搞笑複製了「多位唐鳳」一起加入拍攝，超狂視覺效果也是前所未見，畫面公開後隨即引起網友直呼：「太時尚」、「唐鳳時尚咖無誤」、「這會紅到國際」、「敲碗續集」。

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關鍵字：

唐鳳, ELLE, 周裕穎, ISSEY MIYAKE, 雜誌, 台灣, 登封
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