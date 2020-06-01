fb ig video ETtoday search mobile

咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點

>

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯（左）臨時帶女兒咘咘到海邊玩沙，她背約62,700元的TOD’S Timeless異材質拼接撞色包。（圖／翻攝賈靜雯臉書，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

賈靜雯與修杰楷昨趁假日結束前，帶著女兒咘咘與Bo妞臨時決定衝海邊，在沒帶任何裝備的狀態下，讓她們自由奔放隨興玩耍，小女孩們玩得不亦樂乎；雖說是臨時起意，但大人們的穿搭依然透露時尚感，賈靜雯背著62,700元的TOD’S Timeless異材質拼接撞色包，而修杰楷則戴著卡地亞（Cartier）276,000元的Santos de Cartier計時碼錶陪女兒踏浪。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲咘咘（左）與Bo妞戲水、玩沙好開心。
 

咘咘與Bo妞則是一派休閒的T恤與丹寧短褲，一屁股就坐在沙灘上徒手玩沙，吹著海風不停說：「好舒服喔！」她們開懷的笑容，讓媽媽賈靜雯不禁有感而發，保證要與修杰楷一起好好照顧身體，陪孩子到處玩耍、體會大自然之美。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲修杰楷（左）一家幸福甜蜜，他戴卡地亞Santos de Cartier計時碼錶。
 

雖然是說走就走的休閒活動，賈靜雯斜背的休閒包款洩露她的時尚指數，出自TOD’S本季主打的Timeless包，風琴結構設計容量不小，點綴T字扣飾成為整體亮點；而修杰楷則從腕錶展現品味，佩戴卡地亞精鋼材質、ADLC黑色錶圈的Santos de Cartier計時碼錶，防水100米，可以安心陪女兒戲水了。

▲▼ TODS & Cartier 。（圖／公關照）▲▼ TODS & Cartier 。（圖／公關照）

▲賈靜雯背的TOD’S Timeless異材質拼接撞色包（左）約62,700元，修杰楷的Santos de Cartier計時碼錶276,000元。（圖／翻攝TOD’S官網、卡地亞提供）

關鍵字：

賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, Bo妞, TOD’S, Cartier, 卡地亞
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂

熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

敦南誠品熄燈前兩小時擠爆　民眾：「這不是書店，是遊客景點」 小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱 牛仔長褲看腿型挑才不踩雷！孫藝珍緊身款超顯瘦　Jessica一動作視覺比例變長 「番茄醬」手機殼跨界聯名超逗趣　連AirPods套、電腦殼也要沾醬！ 周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿 一到夏季頭皮就爆油發癢？3大換季養護秘訣　搞定秀髮失衡危機 盤點6月份開賣的爆款球鞋！復刻、聯名通通有　讓夏季腳上有光芒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面