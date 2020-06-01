咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點

▲賈靜雯（左）臨時帶女兒咘咘到海邊玩沙，她背約62,700元的TOD’S Timeless異材質拼接撞色包。（圖／翻攝賈靜雯臉書，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

賈靜雯與修杰楷昨趁假日結束前，帶著女兒咘咘與Bo妞臨時決定衝海邊，在沒帶任何裝備的狀態下，讓她們自由奔放隨興玩耍，小女孩們玩得不亦樂乎；雖說是臨時起意，但大人們的穿搭依然透露時尚感，賈靜雯背著62,700元的TOD’S Timeless異材質拼接撞色包，而修杰楷則戴著卡地亞（Cartier）276,000元的Santos de Cartier計時碼錶陪女兒踏浪。

▲咘咘（左）與Bo妞戲水、玩沙好開心。



咘咘與Bo妞則是一派休閒的T恤與丹寧短褲，一屁股就坐在沙灘上徒手玩沙，吹著海風不停說：「好舒服喔！」她們開懷的笑容，讓媽媽賈靜雯不禁有感而發，保證要與修杰楷一起好好照顧身體，陪孩子到處玩耍、體會大自然之美。

▲修杰楷（左）一家幸福甜蜜，他戴卡地亞Santos de Cartier計時碼錶。



雖然是說走就走的休閒活動，賈靜雯斜背的休閒包款洩露她的時尚指數，出自TOD’S本季主打的Timeless包，風琴結構設計容量不小，點綴T字扣飾成為整體亮點；而修杰楷則從腕錶展現品味，佩戴卡地亞精鋼材質、ADLC黑色錶圈的Santos de Cartier計時碼錶，防水100米，可以安心陪女兒戲水了。

▲賈靜雯背的TOD’S Timeless異材質拼接撞色包（左）約62,700元，修杰楷的Santos de Cartier計時碼錶276,000元。（圖／翻攝TOD’S官網、卡地亞提供）

