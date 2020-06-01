男人緣立刻UP！學「最美小三」韓素熙夏季就要染這色

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

藝人韓素熙因為拍攝《夫婦的世界》而聲名大噪，又被封為「最美小三」，最近她拍攝一系列畫報，直接換上3種髮型，每一種都可以呈現出她與眾不同的美貌，其中一套像是性感細肩帶洋裝，搭配橘紅色大波浪髮型，更是襯出她白皙的肌膚以及小臉。

韓素熙這次為巴黎萊雅髮品拍攝3套造型，除了橘紅色系大波浪髮型之外，還有一種是棕色調的中型捲度，將頭髮旁分製造出成熟性感的風格，搭配簡約的細肩帶上衣，看起來浪漫又充滿女人味，是夏季最好的造型模範。

最後一種則是運用黑棗色的頭髮搭配復古的捲度，以及大旁分的後梳造型，搭配性感黑色皮衣短裙，看起來就像是女特務一樣，火辣又危險，也展現出她的纖細美腿，身材真的超級好，難怪會被巴黎萊雅相中，成為代言人。

對於夏季的頭髮呵護，毛毛躁躁的絕對會讓人看起來沒精神，又更燥熱的感覺，因此一定要呵護好髮型，建議可以搭配輕盈的髮油，在洗完頭後，薄塗在髮中到髮尾的位置，再吹乾，可以讓髮絲看起來輕盈又柔順，大型的捲度也才會更加明顯好看。

【推薦單品】

▲RF荷那法蕊 頭皮養護5號精油，50ml、售價2,500元。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE杏仁潤髮乳，240ml、售價980元。（圖／品牌提供）

▲巴黎卡詩絕色玻尿酸水光髮膜，250ml、售價1200元。（圖／品牌提供）

▲BOTANIST植物性潤髮乳（彈潤蓬鬆），售價550元。（圖／品牌提供）

