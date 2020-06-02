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水原希子只穿內衣仍然超時尚！胸罩＋西裝女神氣場爆棚

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@i_am_kiko、wacoal.jp官網

知名模特水原希子（Kiko）雖是美韓混血，卻活躍於日本，因此經常備受爭議，不過以獨特的臉孔與高挑纖細身形在時尚圈中貴為許多品牌的寵兒。近期為內衣品牌華歌爾（Wacoal）代言10週年新系列，一連換上四套不同顏色的款式，演繹出完全迥異的風格，集可愛與性感於一身，不愧為專業級模特身材零缺點，即使沒穿衣服也時尚感爆棚！

身為華歌爾品牌代言人，雖然不像其他內衣模特兒有著渾圓飽滿和深溝的胸型，但瘦瘦的水原希子身材也不差，還可以為廣大小胸女性起到最佳的示範作用，為慶祝品牌10週年，推出新的「RIBBON BRA」絲緞蝴蝶結系列，共有湖水綠色、黃色、黑色以及淡紫色款式，由水原希子分別以不同妝容與造型詮釋。

▲水原希子代言華歌爾。（圖／翻攝自IG）

本系列主打吸汗速乾，且不容易因動作而使胸部位移跑杯，精細的蕾絲花邊與刺繡之外，多加了一層網紗左右烘托，讓穩定、集中的效果更好。其中水原希子以招牌紅唇妝容搭配黑色墊肩西裝，用女神氣場駕馭這件黑色內衣，散發濃濃的性感氣息，最受粉絲們好評。緊接著換上洋溢活潑性格的湖水綠與黃色款式，看起來既健康且可愛，最後則將頭髮All back綁起，以優雅、知性的氣質演繹溫柔淡紫色，每一套的風格都相差甚遠，不過水原希子詮釋起來絲毫不費力。

▲水原希子代言華歌爾。（圖／翻攝自IG）

▲水原希子代言華歌爾。（圖／翻攝自IG）

▲水原希子代言華歌爾。（圖／翻攝自IG）

此外，本次也同步推出水原希子設計款，在同樣的版型下，水原希子加入了自己熱愛的手繪花卉風格以及絎縫蝴蝶結設計，抓皺網紗與蕾絲滾邊充滿少女氣息，畫上同色系眼妝來示範，特別有個人風格。

▲水原希子代言華歌爾。（圖／翻攝自IG）

除了同時肩負許多品牌的代言責任，水原希子還擁有與妹妹水原佑果所創立的品牌「Office Kiko（OK）」，就像是囊括了水原希子的所有個性，服裝設計以鮮豔活潑、可愛、性感、童趣、美式等元素風格為主，日前還透過品牌名義發起了防疫線上音樂會，台灣歌手9m88也受邀其中。

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關鍵字：

水原希子, 內衣, 代言, 華歌爾, kiko
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