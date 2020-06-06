日本一蘭推出居家乾拌麵！超狂「生薑辣味、柑橘醬油」網友搶吃

編輯／Ann 圖／翻攝自一蘭官網

日本一蘭拉麵是不少人的宵夜首選，門市推出的外帶包也款款熱銷，為了讓民眾能在家吃到美味麵食，現在一蘭再推出新口味，針對乾拌麵愛好者量身打造「一蘭拌麵」，保留原先有嚼勁的細麵口感，加入柑橘醬油、辣味製作，少了招牌湯頭美味卻不減，手刀試一波！

▲日本一蘭推出生薑辣味以及柑橘醬油口味乾拌麵，約台幣180元。（圖／翻攝自一蘭官網）

一蘭拉麵紅遍全球，不少粉絲除了到店上品嘗，也會買外帶包回家自行料理，美味程度絲毫不打折扣。針對疫情期間民眾居家料理成常態，日本一蘭最新推出乾拌麵料理包，捨棄經典的辣味湯頭提味，大舉加入競爭激烈的乾拌麵市場，這款「一蘭拌麵」分為兩種口味，分別有生薑辣味以及柑橘醬油，前者採用胡椒與不同的穀物混合，而後與生薑輔助提鮮，後者選擇清爽的柑橘搭配日式醬油製成，兩者在口感上有極大差異，完美迎合愛吃辣或是愛好清淡口味的民眾。

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當然一蘭招牌的「扁平薄麵條」也是一大重點，作為乾麵更重視麵條本身的香氣，特別運用小麥製造，可根據個人偏好口感煮軟或硬，而後與醬料攪拌就完成簡單的一蘭拌麵料理。根據日本網友試吃表示：「麵條口感很棒，生薑口味喜歡吃辣的人會喜歡」、「料理起來真的很方便。」台灣目前尚未開賣，大家或許可以期待一下疫情過後前往日本品味。

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同時，台灣Mister Donut也推出了超夯寶可夢甜甜圈，三款造型包括檸檬巧克力口味皮卡丘、檸檬泡芙製成的皮卡丘尾巴以及優格巧克力搭配而成的精靈球，不僅外觀還原惟妙惟肖，連咬下的口感也相當豐富，目前商品已經登場，大家快點手刀衝吧！