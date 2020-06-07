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擺脫口罩曬出陰陽臉！皮膚科醫師教防曬3點　解決過敏、狂冒痘

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擺脫口罩曬出陰陽臉，防曬一定要擦

紫外線的穿透力強大，即使在戴上口罩的情況下，仍會透光曬傷肌膚，而且為了怕豔陽曬出「口罩陰陽臉」，因此疫情下的日常防曬依然不可避免。不過炎熱的高溫、口罩內的水氣加上悶熱的防曬底妝，也讓濕疹、過敏、痘痘粉刺等問題層出不窮。

避免濕疹、過敏、狂冒痘，防曬乳這樣選

皮膚科醫師吳英俊表示：「受夏季高溫與配戴口罩的影響，近期濕疹過敏的病患激增近30%。」因此建議，在挑選防曬產品時，吳英俊建議要注意到以下：

１．要選能長效對抗UVA、UVB的寬頻防曬品。

２．質地兼具水感清爽、好推不泛白，才會願意使用。

３．成份不致痘痘、長粉刺，且不含酒精及人工香精的防曬乳，減少肌膚負擔，才能大幅減少因口罩而產生的過敏、痘痘、濕疹等問題。

化學性防曬可減少毛孔阻塞

台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠也表示，肌膚角質雖然自帶SPF4的防曬係數，但遠不足以應付強烈的紫外線照射，她表示戴口罩時使用防曬乳，可以挑選化學性防曬質地較清爽，因為部份物理性防曬因為含有氧化鋅易使毛孔阻塞；另外有潤色功能的防曬品內含粉底，也有可能讓悶在口罩內的肌膚長痘痘，因此也要避免。

利用撐傘、戴帽、足量補擦，全方位防曬

黃醫師進一步說明，痘痘肌可以多利用撐傘、戴帽等方式，搭配使用清爽的防曬乳防曬，而且與其一味追求高係數防曬，更應該注意到防曬產品正確使用習慣、用量及補擦時機。

依國際皮膚科醫學會建議，每二個小時應補擦一次防曬，若運動或游泳時補擦時間應短於二小時並視狀況隨時補擦；而每次的建議使用量為2.0 mg/cm2，全臉的用量大概就是：擠在手掌心約為10元硬幣大小。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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