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從純色到復古印花！五間平價品牌泳裝　完整你的夏日時光

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眼看炎炎夏日就在眼前，是否該先替自己準備好一兩套泳衣，跟上說走就走的海邊小旅行！

COS

深受都會女性喜愛的瑞典時裝品牌COS，以簡潔俐落的現代設計累積了不少忠實顧客，而夏日泳裝系列毫無疑問地承襲了這股風格走向。本季，COS選用了溫暖大地色，加上幾件色彩繽紛的泳衣作為系列的點綴，如檸檬黃、螢光橘、甚至紫紅色的復古格紋，增添夏日的活潑氣息。

款式上主要分做上下兩件式和一件式泳裝，領口剪裁除了採用復古的U字領，也有不對稱單肩領、繞頸、削肩等款式，後背則多以低腰挖空替簡約的素雅泳衣注入高質感的時髦氣息，另外，材質幾乎都以回收再造的尼龍面料為主，響應對環保理念的重視。

H&M

和COS屬同集團的瑞典快時尚品牌H&M，本季推出了高達1200多款的泳衣，樣式從簡約到性感、復古到華麗皆有，定價和COS相比相對親民許多，若想替你的夏日增添多點回憶的話，那麼不妨從H&M開始挖寶吧！

然而在這麼多款式中，三款分別以再生聚酯纖維打造的連身泳衣、抹胸比基尼和肩帶比基尼成為了女孩們紛紛搶購的熱銷商品。首先甜潤的馬卡龍色便吸引了女孩們目光，再來細節上的褶縐質感就算少了印花的加持，也顯得時髦而不乏味，另外，編也建議女孩們可透過色彩的混搭，穿出專屬個人的風格特色。

& Other Stories

身為COS和H&M的愛好者，那麼 & Other Stories的泳衣怎能錯過！波卡圓點、方格紋、小雛菊…這些滿載復古氛圍的印花都出現在了 & Other Stories本季的泳裝系列，尤其泳衣款式更是完美復刻過往美好年代的印記，像是胸襟前的扭結設計、寬肩帶泳衣、裝飾性腰帶等，皆體現出濃濃的美式懷舊風情。


Zara

西班牙快時尚品牌Zara今年同樣以復古風的泳衣為主打，推出窄身版型的比基尼上身，下身則分做高腰和低腰版型兩款，供消費者自由搭配選購，尤其那簡單而不多餘的剪裁使這款比基尼滿滿上架都秒盤售。

連身泳衣則有單一色的V領和U字領做選擇，搭配上背後的挖空設計，巧妙勾勒性感的美背線條。另外還有褪色效果的色塊拼接泳衣，既不單調又不會太過招搖，推薦給想嘗試不同風格的女孩們。

Out From Under

由複合式品牌Urban Outfitters於去年創辦的Out From Under，主要設計居家內衣和休閒服裝為主，雖然無繁複的華麗元素，但純粹的美式風格和親膚的面料，使Out From Under的多樣商品成為女孩們衣櫥必備的百搭單品。然而就在今年夏天，Out From Under也推出多款時髦泳衣，無論是純色的比基尼，抑或俏麗的復古印花款，皆可在Out From Under找到。相信穿上後的你也一定會成為品牌的忠實顧客！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 泳裝, 平價
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