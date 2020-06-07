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2020最新17款台灣面膜推薦！高CP值平價　保濕美白一敷有感

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台灣面膜品質好又好用，許多台灣人氣面膜品牌也不斷升級，推出各種保養訴求的面膜，包含清潔泥膜、保濕、美白、舒緩，以及敏弱肌也適用的選擇，最近又有什麼好貨一起來看看！

DR.WU玻尿酸保濕系列面膜

DR.WU最經典的玻尿酸保濕系列做了全新升級，運用業界專利「智慧型肌因活水科技」，結合日本大分子玻尿酸與專利小分子玻尿酸，外鎖水、內補水，讓肌膚涵水力瞬間激升，做到更長效的保濕。系列底下的兩款面膜也同步做了提升。

1.玻尿酸保濕微導面膜，3片／盒，NT$599

使用獨特創新微導棉，嚴選1%頂級棉籽絨，輕盈絲綢觸感完美緊密貼合臉部曲線，敷一片＝密集導入1.5瓶保濕精華，修復肌膚乾燥，維持水嫩好膚質。全成分無添加酒精、香精，敏弱肌適用。

2.玻尿酸保濕生物纖維面膜，3片／盒，NT$1,000

 

另添加雪絨花精萃搭配活性酵母精華，來穩定膚況、改善表面粗糙脫屑。獨特3D立體結構生物纖維面膜，服貼、滲透快，密集導入28ml保濕精華，深層修護，極致潤澤。全成分無添加酒精、香精，敏弱肌適用。

Remiina

Remiina為2018年新創的台灣保養品牌，擁有34年的保養品代工經驗，目前外銷至英國、新加坡、馬來西亞、中國大陸、印度、土耳其等地，更在美國設有2000家實體通路。全產品不添加酒精、有害防腐劑、不做動物實驗。

1.玻尿酸極潤保濕凍齡膜，3片／盒，NT$599

保濕凍齡面膜特別採用ＱＱ感果凍狀質地的凍齡膜，不僅緊貼著肌膚更貼合於各種臉型，這款MIT凍齡膜甚至已外銷至超過2,000家美國實體通路及歐洲、加拿大、新馬等地，品牌在面膜質地的設計上，則以ECO-BEAUTY概念出發，敷完丟入熱水中即可讓面膜完全融化。

2.深層淨化地中海粉紅泥膜，3片／盒，NT$499

獨創單片式的片狀泥面膜，輕鬆解決罐裝泥膜使用與攜帶不便的困擾。使用來自地中海的天然礦物粉紅泥，能帶走髒汙油脂，為肌膚做清潔，更添加了保溼精華（保濕因子、大馬士革玫瑰花水、多重維他命），使用後對比傳統泥膜的乾澀緊繃，肌膚一樣清新水嫩。

3. REFRESH極羽絲隱形面膜系列，5片／盒，NT$499

極羽絲隱形面膜輕薄服貼度更勝蠶絲面膜，特殊的長纖維結構，不會造成肌膚刺癢或過敏問題。敷感隱形且更能完美貼合臉部，獨特結構可以抓住自身重量13倍的精華液，深層滲透肌膚。製造過程完全不使用任何黏著劑或漂白劑，面膜可以自然生物分解無污染。

一共有三款，依肌膚需求做選擇

玫瑰亮白：嚴選南法玫瑰精萃搭配日本櫻花萃取，蘊含保濕因子，能深度鎖水、重現肌膚光澤
茶樹控油：蘊含茶樹萃取精華，能幫助調理肌膚，搭配沁涼薄荷醇使用起來清新清爽
蘆薈保濕：蘊含蘆薈和洋甘菊，幫助鎮靜曬後肌，同步修護保濕

SEXYLOOK海洋青春露面膜

海洋青春露保濕面膜／海洋青春露透白面膜，4片／盒，NT$299

SEXYLOOK 首推「海洋青春露面膜」，採用日本最新凝縮布膜科技，將海洋酵母精華織進布模，比起一般布膜更輕薄服貼，針對毛孔粗大、乾燥、細紋、粗糙、暗沉問題做修護。每片面膜保濕承載28ml精華液，更高效滲透，快速穩定膚況，幫助肌膚飽水度提升。共推出保濕款和透白款2種選擇。

SEXYLOOK還邀請到鬼鬼擔任代言人，拍攝當天，天氣相當炎熱，為了讓鬼鬼挑戰無修片，在拍攝前及拍攝前一晚也敷了SEXYLOOK 海洋青春露面膜，開拍前鬼鬼有自信的說：「只有敷面膜也沒有再擦其他的保養品，隔天居然還能維持嫩感，對於今天的膚況超滿意，今天一定可以很完美的拍攝完畢。」

抗老面膜推薦

FORTE 經典逆齡黑松露面膜，5片／盒，NT$2,200

蘊含高濃度精華的「經典逆齡黑松露面膜」，主打三合一功能，包含保養三步驟：化妝水>面膜>乳霜，提供All In One的保養，擁有絲滑細緻的完美質地，做到保濕、修護、緊實、美白、豐潤等多項訴求，15分鐘集中為肌膚進行高效護理。

設計為「雙層」拉提面膜，第一層為水針布層，可以有效保水親膚，第二層為彈性層，透過特殊剪裁與彈性布質，能完全服貼臉部任何一輪廓與線條，將精華液緊緊封鎖在臉部，讓肌膚完全吸收面膜布精華，過程彈性布慢慢回縮，完美服貼。

Neogence霓淨思高效零觸感面膜系列，5片／盒，NT$399

全系列採用獨特「零觸感太空棉」，比起過往精華乘載量、面膜輕薄度和細緻度都大幅提升。布膜輕薄細緻，以奧地利特殊工藝打造，兼具彈力、柔軟的極細纖維絲吸附滿滿28mL高效精華。

零觸感設計，彷彿直接敷上一層高密度精華液，搭配「HA恆定保濕科技MIX」，有效導入肌底，重要場合前使用為肌膚急救。共推出3款不同訴求的保養選擇：保濕、舒緩、亮白。

美白面膜推薦

我的美麗日記星百合超能煥白面膜，5片／盒，NT$250

我的美麗日記超能系列面膜自2019年陸續推出「蜜若藍超能保濕面膜」與「雪珍珠超能修護面膜」，今年再度推出「星百合超能煥白面膜」的新選擇，更追求安全低敏的產品體驗，透過SGS 48小時貼敷測試，不易致敏、不易刺激。

添加珍稀星百合煥白精萃，提昇肌膚白皙度也同時達到更透亮、保濕、潤澤的效果。不同於一般精華液，質地更絲滑細膩，親膚性極佳，不黏稠更易為肌膚吸收，並潤澤保濕肌膚，防止表皮水份蒸發，並促進後續保養成分吸收。

提提研 黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，3片／盒，NT$550

全新的生物纖維面膜，利用阿爾卑斯山上所產的珍稀黑蜂蜜培育出黑蜂蜜活酵因子，做為肌膚益生源以平衡膚況。搭配雙重舒緩因子、蜂萃、維他命B3及小黃瓜萃取，能有效淡化細紋，延緩老化並舒緩肌膚不適感。

生物纖維面膜材質可以緊密貼合肌膚，創造最有效率的傳導，給予肌膚佳的「醒膚感」，特別適合現在口罩造型的油膩悶熱、毛孔粗大的困擾，以及相關肌膚老化、油脂分泌失衡、膚質粗糙、細紋增生等問題。

環保面膜推薦

NAVEEN裸裝面膜

面膜精華液115ml ，NT$430（玻璃瓶完整無損拿回店家回收可退50元）
有機棉面膜布一片，NT$10（一瓶115ml精華液可以泡4-5片面膜）

台灣有機保養品牌NAVEEN首創「裸裝面膜」帶入產品新觀念，去除面膜鋁袋外包裝，搭配100%天然來源精華液，推出全台唯一的「裸裝面膜」，並於2020年進駐「無包裝商店」Unpackaged.U販售。

NAVEEN採用100%純有機棉且經過國際有機棉認證，能在大自然中分解，杜絕一般面膜布對肌膚的刺激與環境的污染和傷害之外，精華液也以有機玫瑰水、有機洋甘菊花等多種天然成分組成。

為了倡導環保觀念，精華液用完的玻璃瓶拿回店家回收可以退50元的優惠，NAVEEN「裸裝面膜」的銷售所得也將捐贈10%至台灣環境資訊協會，希望透過行動來號召大家一起愛護地球。

晶碩 PMPC 透明凝膠保濕面膜

隱形眼鏡品牌大廠晶碩也跨足面膜產業，推出「PMPC 透明凝膠保濕面膜」。所謂 PMPC，就是晶碩隱形眼睛保存液裡的「保濕因子」，保濕力相當於玻尿酸的兩倍。使用市面少見且成本更高的水凝膜，萃取自「海洋天然藻類多醣體」，打破傳統吸收精華液模式，直接將精華液變成整片面膜，讓肌膚能夠直接貼住養分，且不回吸肌膚水分。

兩片分離式設計，更便於調整面膜貼敷的角度，不添加香精酒精、無化學螢光劑、不添加具爭議性的防腐劑。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 保養, 面膜
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