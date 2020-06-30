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在交友軟體最活躍的星座TOP 3　慢熱金牛「滑數」最高、第一名你絕對想不到

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隨著時代變遷，交友軟體已成現代人認識新朋友的主要管道之一，但想要順利配對，一廂情願的投懷送抱並非成功關鍵。Tinder透過會員的使用習慣與行為，首度公開12星座的聊天眉角，更列出最活躍、最被動星座TOP3，快先弄清楚對方的星座，便能一步步攻破！

首先是「最活躍」的星座，第一名是總給人溫吞慢熱印象的金牛座，不僅回覆訊息快，還擁有最高的累積「滑」數！第二名的水瓶座，則是因為興趣普遍廣泛，遇到心儀的人，便會積極的進攻；第三名則是愛恨分明、主動性高的天蠍座，若你也是相同個性，不妨熱情展開對話與互動。

而「最被動」星座第三名則由雙魚座奪下，回覆速度速度慢，常常讓人搞不清楚他的真實想法。第二名的射手座，因為熱愛自由與身為典型理想主義者，「滑」交友軟體的次數偏低。冠軍是出乎意料的獅子座，配對積極度偏低，並有愛搞神祕、挑剔的個性。若對象是這些星座，試著放慢自己的步調，才不會操之過急。

若有基本的配對，開啟彼此有感的聊天話題，則是關鍵下一步！Tinder依照各星座個人檔案做整理，整理出12星座的「破冰話題」。牡羊座、天秤座、雙子座普遍喜歡提及美食，可以從餐廳、酒吧等話題開始；水瓶座、雙魚座則對音樂、藝術、展覽等文青領域有高度共鳴。

而巨蟹座、獅子座關注社會時事，從政治到環保都是不錯的選擇。金牛座、射手座、處女座喜歡分享旅遊經驗，大可以聊聊彼此的難忘的旅行回憶。摩羯座、天蠍座是對運動話題感興趣，從近期賽事、球員動態都是關注範圍。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
fashion.net

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