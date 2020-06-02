他是超模劉雯的伯樂！法國資深時尚編輯Joseph Carle歷經65年的人生哲學史

2020年5月26日，法國時尚資深媒體Joseph Carle因癌症病逝，享年65歲。或許你對這個名字感到陌生，但Joseph Carle既是時代的見證者，也是潮流的傳遞者：

時光追朔回2006年，Joseph Carle接下法國總部《Marie Claire》的聘請之約，帶著身負重任的心前往中國，開創中國版《Marie Claire》，也就是大家熟知的《嘉人》（台灣版稱作《美麗佳人》）。然而對一位早已擔任多家時尚雜誌的資深編輯兼造型師來說，這個時尚產業尚未起步的國家在Joseph Carle眼中猶如一片沙漠，也因此Joseph Carle下定決心，除了教導大家從基本的做人處事態度做起，也將思想開放的西方潮流帶入東方文化中。

在 Instagram 查看這則貼文 Joseph Carle（@josephcarle）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 26 日 上午 1:37 張貼

「與Joseph Carle工作是一件很有挑戰且需要時刻提心吊膽的事，獅子座的他不知退且不妥協，又面面俱到，大到作為編輯的定義和道德，小至如何在片場鼓勵一位做對事情的小助理。他教我畫面裡永遠先是媒體態度，然後就是人，然後才是時裝，最後才是創作者的意志。」曾待在Joseph Carle身旁，從實習助理角色一路做到資深時尚編輯，崔丹在憶起Joseph Carle時這樣說道。

在 Instagram 查看這則貼文 Yang Yi（@victorienyeoh）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 22 日 下午 6:59 張貼

這番話也許聽在初接觸時尚產業的新鮮人士耳裡似懂非懂，但同樣從實習身份、助理編輯，到轉正成為時尚編輯一職的編來說，深刻體悟並理解Joseph Carle教導崔丹的這份精神意義有多重要。從進入《美麗佳人》那刻起，你所寫的文字甚至選的一張圖，皆代表該媒體的形象，也因此，熟知自己所待處的歷史以及希望傳遞給讀者群的宗旨，都是成為這個大家庭一員必備的首要條件。其後則開始探討如何從大眾眼中定義的時尚和自己的見解中找尋平衡點，畢竟在這媒體氾濫的21世紀中，具觀點性的文章才真正有機會流傳下去。

在 Instagram 查看這則貼文 Joseph Carle（@josephcarle）分享的貼文 於 PDT 2016 年 3月 月 29 日 上午 3:11 張貼

然而，怎麼定義一個時裝故事對時尚編輯而言又是另一個功夫。成功將一件衣服穿好、帶入你所講述的故事其實並不是想像中那樣簡單，不僅時刻要注意服裝在鏡頭前呈現出的模樣，堅守品牌的形象在此時也成了你工作的一部分，而這些對於時尚與時裝間的美感和敏銳度就需靠你後天的累積。Joseph Carle曾說道：「別想靠滑手機當上編輯，看書才能提高知識深度。」就如前面提及，科技的發達雖然使資訊的接收更加快速，卻帶來相對應的反效果。人們時常認為翻閱IG或者Pinterest等，便能達到所謂的“閱讀”，實際上卻早已失去深入探討的精神。這時腦中不經想起主編曾對自己說過的話：「你想成為幾分的時尚編輯一切由你自己決定。」

在 Instagram 查看這則貼文 Joseph Carle（@josephcarle）分享的貼文 於 PST 2015 年 12月 月 31 日 上午 8:08 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Joseph Carle（@josephcarle）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 12:36 張貼

Joseph Carle除了帶領諸多業界人士走向成功的道路，大家熟知的國際超模劉雯其實也是受到Joseph Carle的青睞，才有今天這些亮眼的成績。從Joseph Carle見到劉雯的第一眼便被其出眾氣質給吸引，甚至從劉雯身上看見加拿大超模Linda Evangelista的影子，因此將劉雯從一個不起眼的試裝模特提拔為《嘉人》封面人物，其後更引薦劉雯至巴黎，成為Chanel、Hermès、Valentino等大品牌的國際御用模特兒。

在 Instagram 查看這則貼文 Joseph Carle（@josephcarle）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 4 日 上午 4:35 張貼

面對Joseph Carle的離世，劉雯在社群媒體上說道：「2006年，懵懂的我遇到人生中最重要的導師。在我無法用語言表達時，你總能感知我想要表達什麼；是你在鏡頭之外一直鼓勵我做自己；是你讓我對這個行業有了更多的了解，也是你讓我對自己更有信心；無論多少年過去，無論以後你在什麼地方，我會一直記得你的勉勵，你的支持，你的教導和你的微笑，我永遠想你，Joseph Carle！」

在 Instagram 查看這則貼文 Liu Wen 刘雯（@liuwenlw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 上午 6:33 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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