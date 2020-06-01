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安格斯12星座一周運勢6/1-6/7　太陽加持好運UP！摩羯有主管緣、雙魚來財運

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牡羊　3.21~4.20

多虧了水星與太陽默默守護著羊兒的朋友宮，本週羊兒日子將過得相當精采，你會發現你的生活出現許多特別的小驚喜和意外，讓生活越見多彩多姿，加上最近的你在人際關係方面特別順利，人緣相當的好，過去不熟的朋友也突然和你有不錯的互動，無形中增加不少志同道合的麻吉。唯獨感情恐怕持續交白卷，還有得磨了！

金牛　4.21~5.20

夾雜在兩大強運星座之中，牛座本週相對來說運勢黯淡，幸運度不佳，許多事情得靠自己努力才能成功，不要想著碰運氣就能有好結果。工作或課業上順利與否，全有賴你專注力，由於專注力不足，很可能會花比平常更多的時間才能完成，雖然過程起起伏伏的，但在情人、朋友相處下最後還是能有個Happy ending收場。

雙子　5.21~6.20

太陽持續守護下，本週的雙子幸福隨時都在你左右，能為小事情感到開心，人氣也大幅提昇，在心情甚佳的這段時期，連帶著異性緣也跟著上昇，對單身者而言將是一大利多，可惜的是此時的你面對別人的暗示總容易會錯意，明示又當作開玩笑，很可能讓原本大有可為的機會白白損失掉。有對象者感情的腳步穩健前進中。

巨蟹　6.21~7.21

雖然疫情慢慢在收尾了，不過蟹座絕對會是全球最後一個放心外出的人，本週受到火逆影響，將為你帶來不佳的人際運，最好注意身邊的小人對你工作情緒上的破壞力，言行方面也要特別小心，少說少錯，不說不錯，這週的蟹座還是沈默點吧。至於有對象的蟹座感情相當穩定，但為避免關係的漸淡，還是要刀花些時間陪情人。

獅子　7.22~8.22

獅座內心小宇宙的起伏其實非常明顯，特別是這週你的「人臉怒氣指數」頻頻上昇，很多事都不如你意，與情人的爭執頻率也頻多了，讓你心裡很不是滋味，負面情緒一多，衰運就跟著上門。因此無論順利與否，面對人、面對朋友伙伴，就儘量保持微笑吧，雖然這樣不能幫你招來好運，卻能為你免掉許多麻煩。

處女　8.23~9.22

處女座通常是服從多數、人群中沒什麼意見的人（雖然你內心並不是這樣）在未來這一週裡，水星加強了你的自我意識，職場或是人際互動上，將有機會發揮出自己強勢的一面，心思敏銳的你也將能觀察到別人沒注意到的細微末節，明快的處事手腕令人眼睛一亮。但對感情來說過度堅持對兩人都沒好處，建議你面對心上人身段還是柔軟點吧！

天秤　9.23~10.22

天秤受到冥王星逆行挾帶土星的影響，未來這周的你心境上顯得很平靜，反映在工作上就是熱情全失，一整個懶洋洋的，擁有很強大的惰性能量，而能讓你重燃熱情、靈魂回歸的，恐怕只有你的麻吉或是心上人，透過朋友相約出遊，或是戶外運動，都能慢慢喚起你的好勝心，緊繃了許久的你此時也的確該放鬆一下了。

天蠍　10.23~11.22

蠍座的冷言冷雨向來是某種個人特質的表徵，不過本週這樣略帶反諷的說話方式最好能免就免，以免得罪人，或造成情人、朋友之間的嫌隙。特別是在很多公開的場合裡，可以柔軟就盡量柔軟一點，你以為的無傷大雅，但聽者有心，很可能衍生出是非，這週尤其會因口舌是非招來麻煩，如果不想惹出事端的話低調是最重要的。

射手　11.23~12.21

除非是自己真正有趣的事物，否則射手座本週做什麼都顯得專注力不足，特別是在工作這塊，一個陽春的任務都可能讓你花比平常更多的時間才能完成，雖然過程起起伏伏的，但最後還是能有個Happy ending收場。感情上持續前進，溝通與默契還需要多點時間觀察；單身者桃花運不弱，積極一點美好的幸福將垂手可得。

摩羯　12.22~1.19

摩羯者本週長輩運似乎非常強大，尤其在工作中你與長輩、長官的互動變得熱絡許多，不論是老師或是長官都會非常看重你的表現，要升遷或是得到好感度，此時此刻都是相當值得把握的時機。感情上要小心處理，當心與情人會有溝通上的問題，過去沒有解決的事很可能在此時排山倒海而來引發兩人的爭吵風暴。

水瓶　1.20~2.18

任何事情都要講求恰到好處，但顯然水瓶座無法把「好處」放在心裡控制住，總讓事情失控收場，弄得賠了夫人又折兵，這週裡的瓶子尤其不適合人沉迷在好玩的事情裡，一遇見喜歡做的事情，立刻忘了其他人事物，會完全的投入在自己的遊戲或是娛樂之中，然而這種三分鐘式的狂熱很可能讓你一時間忽略掉一些重要的事。

雙魚　2.19~3.20

太陽走入與財運大有關係的田宅宮位，對雙魚來說無疑是工作上、業務上的好消息!這段時間的魚兒不妨感情把一邊、賺錢放中間，是一個適合開始儲蓄、投資計畫的時期，你會發現金錢累積的很有感，也將能在持續的理財下得到豐厚的回饋。工作上的貴人將讓你在職場上如虎添翼。不過此時感情交往壓力相對很大，有對象者正走入磨合風暴期。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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