夏天最適合的保濕凝凍「4招神用法」　還有經典5罐產品推薦

「保濕」幾乎成為大家一年四季必備的保養課題，但夏天又想要清爽感，這時許多人就會想要捨棄乳霜，轉而選擇保濕凝凍(凝露、凝膠)，卻又擔心不夠補水、鎖水的問題。就讓《美麗佳人》來推薦5款擁有乳霜級鎖水力的經典款保濕凝凍，再告訴你這些凝凍其實有更多巧妙用法！

保濕凝凍可以這樣一瓶多用

1.早晚保濕

早晚取適量凝凍於兩頰均勻塗抹，將手上剩餘凝凍帶至T字部位。

2.妝前打底

將凝凍和粉底以1:2適量混合，上妝更服貼，減少出油更不易脫妝。

3.睡前厚敷

取適量厚敷全臉，有效整晚密集補水，隔天睡醒肌膚還是超水潤。

4.冷藏使用

夏天這麼熱，肌膚需要適度降溫，這時可以將部分的保濕凝凍先冷藏好，曬後就可取出來保養，幫助舒緩。不過要注意，最好不要將整罐保濕凝凍直接冰冰箱，否則就得一直冰著，才能避免一下冰、一下常溫的溫差變化導致成份易變質。

經典保濕凝凍推薦

Kiehl’s契爾氏冰河醣蛋白無油清爽凝凍

品牌透露，這罐「每逢入夏就會狂賣」！成份中的冰河醣蛋白可抓水、補水，再利用白茅的鎖水特性幫助肌膚蓄滿水分，因為巧妙加入了薄荷醇，所以擦起來會涼涼的，減少了保濕產品容易有的黏膩悶熱。這罐還加入「智慧型抗油光科技」，保濕之餘也幫助肌膚調節出油，完美達成保濕兼具清爽，一掃夏日油光煩惱。

Kiehl’s契爾氏2020年夏天加碼推出「夏日冰鎮保濕術」，凡購買冰河醣蛋白無油清爽凝凍並消費滿NT$3,000，即可獲得台灣獨家推出的「Kiehl’s 鋅合金冰鎮按摩刮勺」，冷藏即可急速降溫，搭配冰河醣蛋白無油清爽凝凍一起用，就是夏日最清涼的保濕！

2020/6/1~6/7至Kiehl’s專櫃購買冰河醣蛋白無油清爽凝凍加大版125ml+金盞花植物精華化妝水250ml，還有機會抽中「Kiehl’s冰鎮美妝小冰箱」（全台共39台）

BIOTHERM 碧兒泉水光草保濕凝凍

碧兒泉發現的保濕成分「保濕水光草」能修護肌膚傳水功能並富含維他命，加上加上大量活泉水保濕精華，保濕力自然充足，最重要的是質地使用了「微分子凝凍科技」，讓觸感變得輕盈、好吸收，達成無比清爽感。

在 Instagram 查看這則貼文 BIOTHERM（@biotherm）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 上午 3:00 張貼

蘭芝水酷肌因智慧保濕凝霜

蘭芝旗下最經典的水酷肌因保濕系列，2002年上市以來就成為韓妞們首選的保濕系列，除了保濕精華，另外這罐「水酷肌因智慧保濕凝霜」更是人人叫好的產品，同樣內含綠蔬礦物精露，，強化肌膚保濕屏障。分成水潤和清爽兩種質地，清爽型的質地其實就是凝凍感，是專為油性肌設計，所以擦起來非常清爽，不過卻能在肌膚上形成一層薄薄鎖水膜，確實鎖住水分不流失！

在 Instagram 查看這則貼文 LANEIGE 蘭芝｜ Luminous Beauty（@laneigetw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 上午 7:42 張貼

倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠

講到保濕凝膠絕對不會忘記「水磁場」，同樣經過升級的它，主打自動補水超循環科技，利用活性蘆薈水和咖啡因這兩個成份，像「水車」一樣從肌底將水打上來，持續為肌膚的每一層保濕。同時無香精、無香料的配方，用起來很單純。

在 Instagram 查看這則貼文 Clinique Taiwan 倩碧（@cliniquetw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 6:32 張貼

IPSA美膚微整精華凝凍

美膚微整精華凝凍不僅水潤親膚，用起來很舒服，更主打「高度密合防禦科技」，也就是在保養最後一步擦上時，能完全吻合肌膚紋理，在肌膚表層形成一道物理性人工防禦膜，將水分、肌膚天然保濕因子緊鎖在肌底不流失。

在 Instagram 查看這則貼文 IPSA Taiwan（@ipsa_tw）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 19 日 上午 6:00 張貼

經典保濕凝凍推薦參考價錢

Kiehl’s契爾氏冰河醣蛋白無油清爽凝凍50ml，NT$1,350

BIOTHERM 碧兒泉水光草保濕凝凍50ml，NT$1,750

蘭芝水酷肌因智慧保濕凝霜50ml，NT$1,350

倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠50ml，NT$1,500

IPSA美膚微整精華凝凍50ml，NT$1,500

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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