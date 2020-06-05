保養控瘋「粉水」風潮！蘭蔻、YSL、DARPHIN討論度最高　濕敷超好用

身為保養控，不能不知道「粉水」風潮！在網路論壇PTT、小紅書討論最高的就是蘭蔻、YSL、DARPHIN這三罐，尤其用在濕敷最厲害。

什麼是粉水？

其實「粉水」的暱稱是由外表而來，有好幾罐美妝品牌所出的化妝水，因為顏色不約而同是超夢幻粉紅色，加上它們都超適合濕敷，因此被網友們暱稱為「粉水」。

YSL極效活萃澎潤能量露

和YSL仙人掌超級精華一起上市的極效活萃澎潤能量露，雖然不是主打商品，卻默默受到很多人喜愛，成為粉水界的大黑馬！裡面含有橙花精萃，使肌膚一抹透出紅潤健康的粉嫩光漾。

雖然剛擠出來感覺是凝露質地，不過這罐很厲害就是擁有「微米水凝轉化科技」，將精華濃縮微米化，一接觸肌膚瞬間就會化開、極速滲透。很多人喜歡拿這罐粉水濕敷，覺得敷完不僅水潤、還有膨澎感。

建議用法

1.日常保養-怦然心動按摩法，肌膚粉嫩水潤更透亮

Step 1.取10元硬幣大小於掌心抹開，使精華露均勻分布

Step 2.兩手指尖於眉心為基準，由內而外沿著額頭、太陽穴至下巴，掌心需包覆兩頰，畫出愛心形狀，重複三次增進肌膚微循環，使肌膚紅潤嫩亮

Step3.掌心於兩頰由下巴至太陽穴，做出壓彈的動作，增進肌膚彈力，使肌膚澎潤透亮

2.濕敷急救

倒 50 元硬幣大小用量於兩片化妝棉上，將化妝棉互相按壓使精華露充分浸濕，濕敷於臉上 5 分鐘後 將剩餘精華露按摩至完全吸收，肌膚彷彿做完深層 SPA 般煥發水潤光澤

粉紅精華露期間限定買贈

6/1(一)~7/30(五)，購買粉紅精華露即贈YSL極效活萃緊緻精華7ml(價值NT735)。消費滿NT4,500且含任一極效活萃系列，即贈「極效活萃性感特調」內含YSL品牌束口袋+極效活萃澎潤能量露30ml+極效活萃舒芙蕾乳霜7ml，價值NT1,026)

蘭蔻溫和保濕水

在 Instagram 查看這則貼文 Maurine（@breathexox）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 23 日 上午 10:26 張貼

蘭蔻溫和保濕化妝水其實已經推出許久，堪稱是「粉水」始祖，近期再度竄紅，特別是在中國美妝討論論壇小紅書上擁有超多好評，被網友封為「乾皮救星」！裡面的蜂蜜與甜杏仁萃取能有效補給肌膚水分，淡雅香氛更讓人迷戀。

建議用法

最簡單的用法就是早晚洗臉後，取3滴直接用手輕拍全臉到完全吸收，10秒就讓肌膚充滿水分。再進階一點當然就是濕敷了，沾濕化妝棉後，局部厚敷臉部5~10分鐘，什麼乾燥、脫皮通通都消失了。

Darphin 全效舒緩化妝水

在 Instagram 查看這則貼文 Darphin Official（@darphin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 2 日 上午 10:29 張貼

Darphin的療癒小粉紅「全效舒緩精華液」是不少人穩定膚況的心頭好，連帶讓這罐「粉水」全效舒緩化妝水跟著受到關注。主打不含酒精的舒緩型化妝水，加入山楂萃取、甘菊等天然芳香植物萃取成份，保濕同時幫助後續保養吸收。

建議用法

除了平時當成一般化妝水使用，品牌還建議在敏感時，可使用化妝棉濕敷全臉，加強舒緩功效。

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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