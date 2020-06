卡地亞紅盒乘載愛侶幸福夢想　套上訂婚戒許下永恆承諾

▲卡地亞是愛侶們愛情信物的首選。(影/品牌提供)

時尚中心/台北報導

「How far would you go for love」?卡地亞這句標語,不知讓多少愛侶勇敢踏上華麗的愛情冒險旅途,攜手面對不同考驗,最終獻上承載著愛侶夢想與幸福的卡地亞紅盒子,呈現鑲嵌璀璨寶石的訂婚戒,以此信物許下終生不悔的承諾,主石散發極致耀眼的光芒,象徵愛情的殷勤與熱切,如此銘心刻骨,正是愛情應有的樣子。

▲卡地亞紅盒乘載了無數夢想與幸福。(圖/品牌提供,以下同)

卡地亞一路以來,以精巧珠寶為一對對愛侶獻上無限祝福。從堪稱史上最懂珠寶的溫莎公爵與公爵夫人選擇卡地亞作為她們堅定愛情的信物 ; 以及童話婚姻的經典人物代表摩納哥王妃葛麗絲凱莉 。葛麗絲凱莉 極有時尚嗅覺,衣著打扮優雅大方,是擁有絕世美貌且星途燦爛的女星,後來嫁給一見鍾情的摩洛哥王室Prince Rainier 成了摩納哥王妃,兩人如童話般的愛情故事,也在所有人心中烙下永恆印象。卡地亞都親自見證名人們浪漫的愛情故事,是定情信物首選。

▲卡地亞不同車工美鑽,滿足準新人對鑽石的期待。



傳承百年經典與精湛工藝,所有鑽石均通過品牌鑽石專家最嚴苛的標準挑選,確保每顆鑽石擁有美麗的光芒與和諧的比例,並通過GIA認證;準新人可先挑選戒台,再從鑽石的重量、成色、淨度、切工等4C標準挑選心儀美鑽,從精準切割的寶石、光滑圓潤的爪鑲座與戒指完美的比例,都展現了珠寶世家的傲人工藝。

▲Solitaire 1895系列4爪鑲嵌鑽戒是卡地亞經典設計。

▲Solitaire 1895鑲嵌紅寶石(由上至下)、藍寶石或祖母綠的戒指。

Solitaire 1895系列

卡地亞於1895年以低調鑲座設計為訴求,呈現細緻線條優美盤旋而上、再以4爪鑲嵌美鑽的Solitaire 1895戒台,讓鑽石猶如懸浮在半空中,盡情散發璀璨光芒,成為品牌最經典的設計之一。除了鑽石款式,同時提供貴重寶石鑲嵌,可選擇紅寶石、藍寶石或祖母綠款式,寵愛另一半,不妨把握機會打探她的心意。

▲Cartier Destinée梨形單鑽戒指設計柔美雅致。





▲Cartier Destinée系列主鑽周圍圍繞一圈美鑽,光彩奪目。



Cartier Destinée系列

從Solitaire 1895訂婚鑽戒中擷取4爪鑲嵌靈感,同樣讓主鑽折射出耀眼光芒,更令人驚喜的是垂花鑲邊盡展卡地亞精湛的鋪鑲工藝,巧妙將主鑽周圍鑽石的拋光凹槽鑲座隱藏,讓圍繞主鑽的美鑽猶如璀璨星光般耀眼,象徵將愛火點燃,主石可根據顧客需求選擇梨型、圓形明亮式、枕型或橢圓車工鑽石。

▲Etincelle de Cartier鑽戒設計簡約迷人。

Etincelle de Cartier系列

細膩的舖鑲圓鑽戒環,以4爪鑲嵌0.16克拉起的祖母綠型、梨型、圓形明亮型或公主式車工主鑽,小巧秀氣卻能彰顯個性,輕易擄獲喜愛簡約、優雅設計的準新娘。

▲猶如鉑金緞帶線條圍繞著Trinity Ruban戒指主鑽閃閃發亮。



Trinity Ruban系列

經典的Trinity幻化為鋪鑲鑽石的靈動鉑金緞帶,環繞著中央主鑽,猶如被愛與幸福緊緊包圍著,是卡地亞華麗版的求婚鑽戒。