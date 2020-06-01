超軟萌的寶寶粉紅色！拿出來補妝都讓閨蜜羨慕的GUCCI粉餅

記者李薇／綜合報導

炎熱的夏天，身為台灣女孩都需要擁有一塊粉餅，像是臉部出油、脫妝的時候，不但可以適時的拿來補妝，更重要的是連頭皮出油都可以用粉餅抹一抹，迅速就可以擁有蓬鬆的髮根，超級方便又好用，許多品牌也紛紛推出厲害的粉餅，直接選出必買TOP 3，每一塊都應該擁有。

GUCCI 柔焦凝光粉餅，售價2450元

之前國外就已經偷偷露出這款粉餅的外觀，早就在網路上爆紅一波，台灣GUCCI也在今年上市了這款單品，粉紅色的外盒設計，搭配金色的邊框，看起來就像是藝術品一樣美爆，細緻的粉體一共推出12個顏色，可以打造出霧面的底妝風格，搭配上優雅的花香，根本就是一顆無可挑惕的單品，拿出來補妝絕對會成為焦點。

迪奧輕透光礦物蜜粉餅 仲夏遊樂園限量版，售價2100元

迪奧在今年夏季也推出全新的蜜粉餅，銀色的外盒打造出就像是包包的菱格紋設計，底下是透明，看起來很清爽，裡面特地添加珍珠光感礦物粒子，可以創造出帶有光澤的臉部妝效，散發出細緻的透明感，DIOR logo壓紋創造出雙重的色彩質感。

嬌蘭幻彩流星蜜粉球 迷情里約限量版，售價2580元

法國嬌蘭在今年夏季以熱情的里約作為靈感，將經典的幻彩流星蜜粉球換上，熱帶風情的編織圖騰外衣，就連蜜粉球體也新添了溫柔暖煦的杏桃色，搭配嬌蘭幻彩流星系列經典的裸鑽光科技，可將環境光源折射成柔焦光芒，校正面部瑕疵與膚色不均，使肌膚彷彿由內而外散發出健康光澤。