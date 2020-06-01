愛馬仕、小香緞帶拿到別丟！櫻花妹手做超美的髮夾、耳環

▲很多人拿來做髮飾。（圖／libre_cmano IG、zumesaki IG）

記者李薇／綜合報導

買精品常常都會有緞帶，很多人都會把紙袋、緞帶收集起來，當作日常袋子使用，但緞帶好像沒有用武之地，最近日本就有神人將緞帶改造，搭配其他的緞帶製作成髮夾、耳環等等，看起來超級可愛又實用。

▲連髮箍也可以製作。（圖／eight_eight_handmade IG、sakase_handmade IG）

日本有很多巧手的女孩，把買精品的緞帶再加上一些自己喜歡的顏色，像是藍色、綠色、黃色或是花色，甚至會有人挑選牛仔布、緞面材質等等，可以自由搭配，製作出蝴蝶結的髮帶或是綁髮圈，重新再利用看起來非常實用又時髦。

▲耳環或是包包也可以改造。（圖／eight_eight_handmade IG、navy_m1560 IG）

不只是製作成髮帶之類的單品，還有人會拿來製作成耳環，利用獨特的扣子或是夾子，將緞帶簡短或是折疊，製造出近年非常流行多段帶風耳環；或是利用夾子製作出頸鏈之類的作品，也有人把它縫在一般的包包或是化妝上，打造出就像是該品牌的設計，超級厲害。

▲還有人做成頸鏈。（圖／swl_0909 IG）

如果沒有巧手的話，也可以學之前Jennie的造型師，幫她打造出一個特別的包頭，簡約地將頭髮彎折盤在一起，最後使用小香很常見的白色緞帶，綁在頭髮上面，看起來隨性卻別有一番風格，讓人意外原來緞帶還可以這樣用。

▲BLACKPINK的Jennie直接把香奈兒緞帶綁頭上。（圖／翻攝自jennierubyjane IG）

