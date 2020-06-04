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部落客揭秘襯衫的3種隱藏版穿法　加碼「自剪」辣妹背心詳細步驟

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@brittanyxavier

衣服不用多，也能穿出許多變化與質感，加州時尚部落客Brittany Xavier日前在IG上分享「襯衫三穿」的方法教學，拉平肩、反穿、露腰都能呈現出不同風格，另外也分享了「自剪背心」的詳細教學，能讓一件穿膩了的T恤，搖身一變成為夏日辣妹綁帶背心，技巧超簡單，今夏不妨就來嘗試看看。

＃襯衫三穿

《拉成平肩》

一件平凡的襯衫除了中規中矩得穿以外，還有很多你沒發現的變化穿法，第一種教大家優雅、唯美的一字領平口穿法，把扣子解到胸口的位置，再將衣領直接往下翻折，調整好之後就能像下圖這樣，露出鎖骨部位相當顯瘦、修飾線條。

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

《反穿大露背》

其實襯衫反穿一點都不奇怪，現在很多衣服還特別做成反穿的模樣呢，穿膩了正常的模式，不妨試試把襯衫反穿，可挑選無領襯衫或將領子往內藏，而背後扣子也不需要扣，讓它自然敞開，在尾端直接綁起一個結，營造一種慵懶的法式風格，非常時髦。

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

《解扣露腰》

偶爾想「炫腹」，也可以把襯衫下半部的扣子解開，兩側往後收，捲起來塞在褲頭固定，或是直接紮進去都行，稍微變化一下又是一個新造型！

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

＃自剪背心步驟：

衣櫃裡是否有些T恤不太常穿，卻捨不得丟掉？將它改造成背心，或許是賦予它新生命並提升被穿上機會的好方法，Brittany Xavier也分享了簡單的DIY教學：

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

STEP.1：首先，將兩邊袖子對稱剪掉。

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

STEP.2：調整想要的衣長長度，並把多餘的布料一鼓作氣剪掉。

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

STEP.3：背面也大膽的挖空！下緣留下三～四指寬度，如圖。

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

STEP.4：沿著衣領剪開，將整個挖空的背面去除，留下衣領的部分。

▲改造衣服步驟。（圖／翻攝自IG）

STEP.5：將留下的衣領與下緣從中間剪開，就可作為綁帶使用，完成。

▲DIY。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

時尚, 襯衫, 多way, 剪背心, 自製, DIY
fashion.net

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