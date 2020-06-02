孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

▲孫怡（右）po出小娃娃合影，是孫芸芸千金廖思惟幼時嫩照。（圖／翻攝sunles IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸的堂妹、台灣版《VOGUE》總編輯孫怡，日前於IG分享一張她與小娃娃合影的舊照片，要大家猜猜小娃兒是誰？引來孫芸芸第一個留言貼滿愛心符號，因為答案就是她的寶貝女兒廖思惟（Trinity），廖思惟則搞笑留言：「這小baby好眼熟！」

▲廖思惟於母親節時po出多張幼時與媽媽的合影，母女倆都很吸睛。（圖／翻攝trinityliao IG，以下同）



其實此次非廖思惟首次嫩照公開曝光，母親節時她曾分享3張童年時與媽媽孫芸芸的合影，引來網友讚美她從小就漂亮，媽媽孫芸芸也是神奇凍齡；更令人驚嘆的是5月14日孫芸芸過42歲生日，她與65歲母親何念慈以及20歲女兒廖思惟的同框慶生照，祖孫三代看起來竟無明顯的年齡差，強大的美麗基因令人羨慕不已。

▲孫芸芸（右）過42歲生日，與媽媽何念慈、女兒廖思惟聚餐，祖孫三代高顏值令人驚嘆。

廖思惟從小在阿嬤與媽媽的時尚薰陶下，也愛打扮，身上珠寶常見Dior OUI 戒指、寶格麗（BVLGARI）今年新款B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊；包包則最常背香奈兒（CHANEL），也多次與孫芸芸一起拎Chloe、TOD’S母女包，成為時尚圈寵兒指日可待。

▲廖思惟身上名牌或不少，寶格麗最夯的B.zero1 Rock系列項鍊也沒錯過。



▲寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，177,700元。（圖／寶格麗提供）

▲廖思惟背香奈兒包、穿香奈兒運動鞋。



