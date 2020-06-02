康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨

▲康是美今年上半年爆賣面膜排行前5名全由MIT品牌包辦。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

炎熱夏天正是敷面膜的好時機，懶得擦一堆保養品，隨手來張面膜，省時省力又涼爽方便，想要補貨又沒想法？快來參考康是美今年上半年的面膜熱賣排行榜，前5名全被MIT面膜品牌包下，更美妝版網友大讚「看到特價一定要囤起來！」跟著買準沒錯。

Top 5：我的心機高效安瓶EX粉嫩氣色面膜

我的心機安瓶系列面膜備受好評，是許多美妝版網友都大肆推薦的人氣面膜，而這款粉嫩氣色面膜添加獨特禦黑嫩白因子─東京染井吉野櫻及熊果素、傳明酸、維生素B12等，可改善暗沈蠟黃，嫩白均勻膚色，還帶有櫻花馨香，敷臉彷若漫步櫻花林道療癒。

▲我的心機 高效安瓶EX粉嫩氣色面膜，4片/盒，NT$299。（圖／品牌提供，以下同）

Top 4： SEXYLOOK超透潤海藻天絲膜

SEXYLOOK首創海藻面膜，富含海洋巨藻修復因子及高強度注水力，比起一般布膜更柔軟服貼，加上85％美容精華液 x 100%保濕蜂蜜精粹，更添加海洋乳霜，可深層滋潤，為乾燥肌膚注入水分。

▲SEXYLOOK 超透潤海藻天絲膜，4入／盒，NT$299。

Top 3：提提研保濕金箔黑面膜（新）

黑面膜是提提研一直都很熱賣的系列，黑面膜中添加日本備長炭，可加強吸附幫助肌膚代謝，並運用金箔幫助肌膚代謝、加強精華液滲入，結合補水因子、有機海藻與維他命E，能長效保濕，提升肌膚自身的防禦力。

▲提提研 保濕金箔黑面膜（新），30ml，NT$70。

Top 2：我的美麗日記黑珍珠煥白面膜

「我的美麗日記」不只日本女生、外國觀光客來台必買，台灣的愛美人士也很愛，尤其這款黑珍珠換白面膜更是暢銷全球破億片的經典面膜，更曾榮獲日本@cosme紙類面膜大賞NO.1。擁有清爽水感配方，賦予肌膚無負擔的使用感，能協助老廢角質更新，修護肌理並讓肌膚恢復白皙透亮感。

▲我的美麗日記 黑珍珠煥白面膜，8片，NT$250。

Top 1：我的美麗日記蜜若藍超能補水面膜

一上市就奪下法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」殊榮，在PTT、Dcard討論度超高的蜜若藍超能補水面膜，添加珍貴蜜若藍萃取，獨特28黃金比例的精華蜜，透過WOW多重乳化技術完整封存高效成分，直達肌底補水，讓乾荒肌膚重現水嫩透亮。

▲我的美麗日記 蜜若藍超能補水面膜，5片，NT$250。

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