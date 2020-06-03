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隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

在交往過程中，若是雙方不懂得給予對方安全感，勢必在這段關係中處處擔心受怕，雖然「安全感」一詞看似簡單，實際要做到讓彼此放心卻是難上加難，以下就公開三大暖心男，跟他們交往絕對安全感爆棚！

Top 3 巨蟹座

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

巨蟹男很懂得將心比心，所以有了女友後與異性友人交際時，就會拿捏好一切分寸，避免不必要的誤會。就連手機也隨你看，密碼全權交由女友處理，當然巨蟹男給妳足夠安全感時，他們也會希望女友達到自己的要求，在兩人換位思考的基礎上增進，另外巨蟹男非常感人的一點是，他們一旦認定對方就會把女友帶入家庭，希望未來也有妳，讓人相當暖心。

Top 2 摩羯座

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

摩羯男雖然不善言辭，不過總會用實際行動證明一切，在交往初期或許沒有他人來得浪漫，但隨著交往時間拉長，就會發現摩羯男在小事上也處處為另一半思考。而且重事業心的摩羯除了工作時間，基本上都是留給女友，所以時常看到摩羯交往後就神隱，因為他們不需要和友人相處，有工作與愛情便足夠。

Top 1 天蠍座

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

天蠍座榮登第一名可能讓人意外，其實天蠍男的死心塌地是出了名的，而且和天蠍男交往完全能感受到他們濃厚的愛意，一方面是源於自己的控制慾，希望另一半能聽自己的話，另一方面是他們心思細膩，對方講的每一句話都會牢記在心。覺得天蠍男管太多的時候不妨換個角度想，雖然控制慾強，但是約束另一半時自己也會做到，除了24小時報備行程、隨傳隨到讓妳放心之外，天蠍也注重心靈上的互補，完全是可嫁男友。

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 摩羯座, 天蠍座
fashion.net

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