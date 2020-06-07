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可自我消毒除菌的牙刷SuperBlue　同時也解決環保問題

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▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候想要為世界盡一份力，不需一定要做件偉大的事，當我們少使用一支牙刷，或許就對地球的環境保護有莫大幫助，要如何減少牙刷的丟棄率，由設計師Dylan Fealtman所設計的概念型SuperBlue，也許是種解答。

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

台灣一年丟掉的拋棄式牙刷，可以環繞全島一整圈，不僅污染環境，還會對物種造成破壞，歐洲有許多國家旅館已經停止提供拋棄式牙刷等備品，一支小小的牙刷，就能造成許多生態破壞，而即便是家用牙刷，其使用壽命也在3個月至半年不等，算一算對地球都是一種負擔。

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

▲可自動除菌，不但更加健康，也能延長使用壽命。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

SuperBlue的設計主要在於延長使用壽命，減少浪費，盒子內部有紫外線的的裝置設計，可以在每次刷牙後進行消毒與清潔，號稱應可清除99.8％的細菌，採用矽膠製的刷毛，可以確保細菌不易滋生，更加衛生。

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

而簡潔的外型設計不但造型更加美觀，重點是可以減少製作材料方面的浪費跟損耗，其實我們僅需要一個精彩的牙刷設計，或是購買更加環保性的牙刷產品，以及平常的生活習慣，像是去旅行時不使用飯店旅館的一次性牙刷，就能讓這世界的環境更美好，而這只是舉手之勞。

▲更有環保概念的SuperBlue牙刷。（圖／翻攝Dylan Fealtman behance專頁）

關鍵字：

牙刷, 設計, 環境保護, 環保
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