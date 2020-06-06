不到千元「厚紙板卡拉OK」　不去KTV在家也能盡情唱

▲低科技的厚紙板卡拉OK。（圖／翻攝firebox官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

誰說娛樂一定要高科技，近期在美國上市的一款「低科技卡拉OK」Cardboard Karaoke，整體材料都是以厚紙板製成，看起來像個益智玩具一般，事實上它確實是一台揚聲器，甚至還有麥克風套件，放上手機跟平板電腦，就能把家裡客廳變成KTV包廂，而價格也是相當親民的24.99元美金，折合台幣還不到1,000元。

Cardboard Karaoke主要採用硬材質的厚紙板製成，但它是一台不折不扣的揚聲器，具有麥克風的設備，而且有單獨的操控鈕進行控制，使用者可以調節麥克風音量與音響的聲音大小，還設計有置放架能安置手機跟平板電腦，意思是可透過螢幕看到歌詞，幾乎具備了所有卡拉OK的功能了吧！

除此之外Cardboard Karaoke還相當輕便，它不需要連接任何的電源線，所以能輕易移動到任何地方（是的它還是個輕盈且方便攜帶的卡拉OK），無論是在家裡或是外出野餐，都能成為一個娛樂大家的好用品，雖然它的擴音喇叭可能看起來不是那麼精巧。

但這並不代表他完全不需要供電，事實上Cardboard Karaoke事實上所使用的電力來自3個AA電池，雖然它使用厚紙板製成，但使用者其實不需要自行組裝，而內附的有線麥克風也僅需插入特定插孔就可以使用。

Cardboard Karaoke售價為24.99元美金，折合台幣約為750元。