隨便都能畫出溫柔小姊姊眼妝　超美的煙燻玫瑰冷色

▲超級美的煙燻玫瑰粉。（圖／sugarose_motd IG）



記者李薇／綜合報導

四色眼影盤是最常見的彩妝眼盤之一，最懂得抓住女人心的韓國彩妝品牌espoir就推出全新的四色眼影盤，帶有一點煙燻玫瑰的粉紅色，搭配其他淺色以及深邃色，可以創造出最美的溫柔小姊姊眼妝，比起大地色還要受到歡迎。

▲簡單按照上面搭配就可以畫出溫柔的眼妝。（圖／do_ob93 IG、seulji_log IG）



espoir最近推出全新的煙燻玫瑰色調，比起一般的乾燥玫瑰色，明度更高，看起來更鮮艷嬌嫩，塗抹在眼周可以帶出細緻具有光澤的眼妝效果，建議可以搭配漿果色一起使用，能夠創造出更加深邃的眼神，另外打亮的金色調則是呈現出金光閃閃的楚楚可憐效果。

▲WAKEMAKE最近也推出同色調的眼盤。（圖／mimi__hye IG、a_kim3 IG）



不只是espoir，最近李多熙代言的彩妝品牌WAKEMAKE也推出全新的眼頰盤，眼影與頰彩混合的眼盤，一次可以滿足兩大妝容，一盤就可以搞定，真的超級方便又實用，其中粉色盤也是好看的煙燻玫瑰色，連新手都可以輕鬆上手。

▲還可以一次搞定頰彩、修容，CP值更高。（圖／a_kim3 IG、getlucky.mm.s2 IG）



WAKEMAKE全新推出的這個眼頰盤，一共有6格眼影搭配1格頰彩、1格修容，一盤就可以搞定全臉，其中主色玫瑰煙燻粉搭配的深邃色偏棕調，閃亮色也是金棕調，就算是新手只要按照眼盤上面來畫，簡簡單單就可以擁有時下最夯的眼影妝容。