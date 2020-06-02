fb ig video ETtoday search mobile

隨便都能畫出溫柔小姊姊眼妝　超美的煙燻玫瑰冷色

>

▲espoir,WAKEMAKE,眼影盤,眼盤,彩妝。（圖／ IG、 IG）

▲超級美的煙燻玫瑰粉。（圖／sugarose_motd IG）

記者李薇／綜合報導

四色眼影盤是最常見的彩妝眼盤之一，最懂得抓住女人心的韓國彩妝品牌espoir就推出全新的四色眼影盤，帶有一點煙燻玫瑰的粉紅色，搭配其他淺色以及深邃色，可以創造出最美的溫柔小姊姊眼妝，比起大地色還要受到歡迎。

▲espoir,WAKEMAKE,眼影盤,眼盤,彩妝。（圖／ IG、 IG）

▲簡單按照上面搭配就可以畫出溫柔的眼妝。（圖／do_ob93 IG、seulji_log IG）

espoir最近推出全新的煙燻玫瑰色調，比起一般的乾燥玫瑰色，明度更高，看起來更鮮艷嬌嫩，塗抹在眼周可以帶出細緻具有光澤的眼妝效果，建議可以搭配漿果色一起使用，能夠創造出更加深邃的眼神，另外打亮的金色調則是呈現出金光閃閃的楚楚可憐效果。

▲espoir,WAKEMAKE,眼影盤,眼盤,彩妝。（圖／ IG、 IG）

▲WAKEMAKE最近也推出同色調的眼盤。（圖／mimi__hye IG、a_kim3 IG）

不只是espoir，最近李多熙代言的彩妝品牌WAKEMAKE也推出全新的眼頰盤，眼影與頰彩混合的眼盤，一次可以滿足兩大妝容，一盤就可以搞定，真的超級方便又實用，其中粉色盤也是好看的煙燻玫瑰色，連新手都可以輕鬆上手。

▲espoir,WAKEMAKE,眼影盤,眼盤,彩妝。（圖／ IG、 IG）

▲還可以一次搞定頰彩、修容，CP值更高。（圖／a_kim3 IG、getlucky.mm.s2 IG）

WAKEMAKE全新推出的這個眼頰盤，一共有6格眼影搭配1格頰彩、1格修容，一盤就可以搞定全臉，其中主色玫瑰煙燻粉搭配的深邃色偏棕調，閃亮色也是金棕調，就算是新手只要按照眼盤上面來畫，簡簡單單就可以擁有時下最夯的眼影妝容。

關鍵字：

espoir, WAKEMAKE, 眼影盤, 眼盤, 彩妝
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

唐鳳穿GUCCI西裝登時尚雜誌！「高級厭世臉」掀網熱議：求續集

唐鳳穿GUCCI西裝登時尚雜誌！「高級厭世臉」掀網熱議：求續集

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

安格斯12星座一周運勢6/1-6/7　太陽加持好運UP！摩羯有主管緣、雙魚來財運

安格斯12星座一周運勢6/1-6/7　太陽加持好運UP！摩羯有主管緣、雙魚來財運

三麗鷗角色洗衣袋讓你愛上做家事　Hello Kitty、美樂蒂立體耳朵超Q 他是超模劉雯的伯樂！法國資深時尚編輯Joseph Carle歷經65年的人生哲學史 水原希子只穿內衣仍然超時尚！胸罩＋西裝女神氣場爆棚 別把冷戰當習慣！情侶必知4大「吵架要訣」全做到才能長久 康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨 超軟萌的寶寶粉紅色！拿出GUCCI粉餅補妝　保證讓閨蜜羨慕 南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面