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2020上半年開架彩妝最熱賣Top 5　骨灰級高CP蜜粉依舊夯

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▲2020上半年開架彩妝熱賣Top 5 。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲康是美今年上半年最熱賣彩妝品前5名裡，超過半數都是底妝類。（圖／翻攝IG@clio_official、@kate.tokyo.official_jp）

記者張毓容／台北報導

彩妝新品每天出，在這一片廣大的「美妝海」中，當然不可能每一樣都用過，但小心別錯過了便宜又好用的高CP值產品！快來看看康是美2020上半年最熱賣的彩妝品前5名排行榜，檢查一下你是否漏了哪個？

Top 5：CLIO光感無瑕氣墊粉餅 粉紅柔霧版

擁有48H超長持妝妝效的「 CLIO光感無瑕氣墊粉餅 柔霧版」，以優異的保濕效果和自然柔霧的奶油肌妝感大受歡迎，上市短短幾個月就熱銷超過2萬顆，更多次賣到缺貨，後來推出粉嫩的柔霧玫瑰金包裝，更是掀起搶購熱潮。

▲2020上半年開架彩妝熱賣Top 5 。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲CLIO 光感無瑕氣墊粉餅 粉紅柔霧版，15g X 2，NT$890。（圖／品牌提供，以下同）

Top 4：KATE 雙用立體眉彩筆N（扁平芯）

擁有雙頭不同型態眉彩的KATE 雙用立體眉彩筆N共有3款，其中最受歡迎的莫過於扁平芯款式。一頭扁平筆芯，無論是大範圍眉型上色，還是細緻的眉尾都能精準描繪，而另一頭海綿頭眉粉，可輕鬆暈染眉頭、創造自然溫柔眉型。

▲2020上半年開架彩妝熱賣Top 5 。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲KATE 雙用立體眉彩筆N（扁平芯），0.5g，NT$350。

Top 3：1028飛激長瞬翹防水睫毛膏

擁有許多人氣與口碑兼具的台灣美妝品牌1028，這兩年最被網友激推的就是這支飛激長瞬翹防水睫毛膏。瞬翹防水定型膏體，超輕無重纖維，擁有超強定型力與無限延伸、根根分明的效果，還有適合亞洲人眼型的細緻長刷頭，用過的人都說好刷，一上市就掀起話題，更是熱賣到出現好幾波缺貨潮。

▲2020上半年開架彩妝熱賣Top 5 。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，8g，NT$390。

Top 2：Sofina漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版

Sofina漾緁控油瓷效妝前隔離乳從推出以來就深受好評，推出的進化版再強化高效控油效果，更加延緩出油及提升持妝度，且能修飾毛孔、膚色不均，呈現明亮勻透好膚質，是許多人手邊必備的妝前隔離。

▲2020上半年開架彩妝熱賣Top 5 。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲Sofina 漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版，25ml，NT$350。

Top 1：惹我清爽吸油蜜粉

擁有清爽薄透的使用感和基本定妝控油效果，加上很好入手的超實惠價格，惹我清爽吸油蜜粉可說是許多女孩剛接觸化妝，第一個使用的蜜粉餅，是不上妝也能使用透明蜜粉，還有防曬效果，這麼多年來不用打廣告也默默持續熱賣。

▲2020上半年開架彩妝熱賣Top 5 。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲資生堂 惹我清爽吸油蜜粉，3.5g，NT$160。

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美妝, 彩妝品, 藥妝店, 康是美, 排行榜, 銷售排行, 熱賣, 開架, 高CP, 蜜粉, 眉筆, 眉彩, 睫毛膏, 氣墊粉餅, 底妝, 隔離乳, 妝前乳
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