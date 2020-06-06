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「真閨蜜」才懂的6個暖心日常：修圖不忘彼此、湊優惠第一人選

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@bellahadid、Unsplash、Pinterest

沒有男友沒關係，但身邊一定要有一位「真閨蜜」，不會分手、一輩子都不會忘記你的珍貴友情，在各個人生階段裡扮演重要角色，因彼此而能完整。有些暖暖的相處日常，是真正感情好的閨蜜才能有所共鳴的，以下六項全符合的話，記得此生都不要放開彼此的手！

▲閨蜜日常。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃不管多久沒聯繫，都能一秒進入彼此的狀況

不像天天都能相約的學生時期，長大後大家忙於工作，不一定能常常傳訊、見面，但是只要一聯繫、一碰面就能瞬間接上線，不用兩三下就能更新到彼此最新的生活近況，時間隔得再久也不怕生疏，永遠都有說不完的話可以分享。

＃拍照修圖不忘彼此

姐妹們一起出門必須要做的一件事就是「拍照」，如果要Po文的話，修圖時不會忘記彼此，而且不用說心裡也明白對方在意的小瑕疵在哪邊，雖然看過彼此最醜的模樣，但還是會希望維護對方的面子，把姐妹修得比自己漂亮也在所不惜。

▲閨蜜日常。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃不管多長的錄音都會聽、多晚的電話都會接

不在身邊卻極度需要對方時，不論是發生了什麼悲傷的事需要訴苦，或是抱怨雞毛蒜皮的麻煩事，只要一串訊息、一段錄音或一通電話，都能得到立即的回應，即使隔天要上班，也能聊到半夜。

＃買東西時湊運費、優惠的最佳良伴

買東西時想要多一個人湊運費、或是遇到買一送一的狀況，腦中第一個浮現的絕對是彼此，說好聽是「好康道相報」，但其實擁有一位好閨蜜最棒的就是「要買一起買，要窮一起窮。」

▲閨蜜日常。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃認識彼此的家長

與閨蜜互相認識彼此的家長，甚至是彼此的家長互相認識，代表兩人在彼此生命中佔有趨近於家人的重要地位，有著堅強的信任，這樣的關係比起情侶，更不可能說斷就斷。

＃不吝嗇給予最真心的稱讚與祝福

來自閨蜜的讚美與祝福是最真心的禮物，沒有半點的虛假、客套成分，對彼此的稱讚能成為生活上很大的動力。

▲閨蜜日常。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

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關鍵字：

女生, 友情, 閨蜜, 日常
fashion.net

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