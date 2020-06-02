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來幫男友挑新造型！11款最夯潮流髮型　變身霸道總裁、運動男孩都OK

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記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

男生不像女生一樣有化妝習慣，想展現流行品味或自我風格，除了利用服裝穿搭，接下來就只能靠髮型了，所以髮型對男生來說非常重要！想換個好看又時髦的潮流感型，該怎麼選？AVEDA肯夢學院Barber養成課教育團隊解析了現今時下最夯的11款男性潮流髮型，有休閒風、運動風和正式風等3種不同風格適合的髮型，快來幫自己或男友挑選下一個新髮型，展現全新魅力。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

正式風格1：霸氣俐落

這款霸氣十足的髮型是以立體呈現新潮復古的融合風格，歷久彌新的油頭和時下流行風格帶來視覺衝擊。髮型的整體空間上以兩側厚度調整對比，凸現五官立體，並讓復古油頭的俐落感與臉型合而為一，頂部為短前長三角型結構，打造霸氣潮流感。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

正式風格2：復古經典

有點霸氣又帶有帥氣感的這款髮型，以經典復古造型為主調，搭配一點休閒感，並以流線感修飾臉型。上半部是旁分的長度落差，下半部立體感明顯，上下半部不連結，讓經典也能不退流行，更成為目光焦點。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

正式風格3：紳士品格

如果工作上需要維持專業人士的形象，髮型可以有率性感但要不失嚴謹。領航外輪廓為方形，視覺設計上看來寬厚方正，造型上則呈現後梳的蓬鬆感。使用堆積技術與技巧，髮型看來類似Pompadour Back，但更有立體感、更顯大氣。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

休閒風格1：清爽俐落

就算喜歡休閒風也不能忽視造型風格！這款清爽俐落的造型，外輪廓為方形，由漸層與直角去除剪裁打造俐落感，前額的瀏海略顯俏皮更保留朝氣，搭配休閒服裝會給人爽朗、乾脆的印象，搭配襯衫則能襯出豪爽霸氣的硬派氣質。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

休閒風格2：時髦雅痞

潮男不一定要耍壞，紳士也可以有點痞，重點是抓住時髦優雅感。這款髮型外輪廓為三角形，視覺與空間上看來較高、修長，造型上運用髮品呈現服貼濕亮的質感，搭配圓形剪裁讓髮型看來類似Slick Back，可個性、可雅痞，也能呈現紳士風格，是一款能多元變化的造型。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

休閒風格3：隨性粗獷

這個髮型有別於男士髮型常見的漸層，刻意在下半部用輪廓刻畫方式造出硬線，整體空間設計上讓上半部和下半部不連接，奠基硬派風範。隨性休閒中又帶有男人味和狂野感，很適合粗獷風格的男生。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

休閒風格4：文青潮流

清新髮型與潮流服飾的搭配，可帶出文青氣息，瞬間成為目光焦點。圓形搭配方形的輪廓，視覺上利用服貼的油頭創造光澤感，會給人正式融合運動風的感受。這個由清晰線、直角堆積組合而成的髮型，讓你不再拘束於無聊的西裝頭，而是多了休閒、潮流感。

▲11款最夯男性潮流髮型 補圖。（圖／公關提供）

運動風1：隨性貴公子

輪廓為圓形，視覺上看來服貼又略帶蓬鬆感、光澤突出修長，質感亮麗，將Slick Back油頭，更多了點優雅貴公子氣質，讓運動風也能變出迷人風情。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

運動風2：性格潮男

誰說愛打球的人不能留頭髮？這個髮型利用頭髮豎立創造自然尖刺的質感，搭配剪裁效果拉長臉型，利用漸層為圓形外輪廓打造運動男孩的性格與風骨，且整理起來又快又方便，運動時又能輕鬆寫意地在場上奔馳，不受干擾。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

運動風3：率性自然

經典不敗的油頭，擁有超多種變化，當然也能變化為適合運動風穿搭的率性風格。線條自然的油頭適合不同年齡層，其外輪廓為三角形，極貼到長的低漸層與長短堆積的組合對比，可以自然率性又好整理。

▲11款最夯男性潮流髮型。（圖／公關提供）

運動風4：狂野奔放

這款可說是運動風髮型的極致，隨意搭配個運動外套就很狂野有型。性格的外型輪廓為圓形，透過長度變化帶出下半部的漸層質感，自然分線出不對稱髮型。旁分的油頭視覺感強烈，運動風格強烈又霸氣外露，讓整個人透出豪爽奔放的感覺。

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關鍵字：

造型, 髮型, 男士, 男生, 潮流, 流行髮型, 正式風, 休閒風, 運動風
fashion.net

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