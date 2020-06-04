老公的救星！推特爆紅「防手麻枕頭」下方開洞設計超人性化

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枕在男友、老公手臂上睡著是再幸福不過的事，兩個人靠著彼此特別有安全感，但是在女生睡得安安穩穩的時候，另一半的手臂可能就會麻到受不了。最近推特上便瘋傳一款「情侶防手麻枕頭」，超人性化的設計吸引了眾男友的注意，以後可以一路抱著睡到天亮不怕手麻了！

睡覺時最甜蜜的姿勢莫過於枕在另一半的手臂上，互相抱著入眠，但是過一段時間後血液循環不暢通肯定會發麻，這時想把手拿起來，卻害怕吵醒女友、老婆，總是讓人陷入進退兩難的窘境，這款「防手麻枕頭」絕對是老公的救星。

圖中可以看到這對情侶的睡姿與廣大情侶們沒有不同，但是女生不僅是躺在男生手臂上，同時也躺在柔軟的記憶枕上，原來是枕頭下方開了一個Ｕ型的洞，剛好可以讓手臂穿過，讓兩人可以保持最親密的距離，卻不用承受重量的壓迫，途中若是想換姿勢，直接抽出來也不會影響到對方，「Ｌ型」設計符合肩膀與手臂的高低差，完全是為情侶們「抱抱睡」的姿勢所量身打造，而且就算是一個人睡，也能防止自己的手臂麻掉。

特殊設計之外材質也不馬虎，「記憶枕」的聚氨酯發泡塑料成分能夠讓肩頸得到舒緩，躺起來非常舒適！國外網站有許多商家推出類似設計，如果平常與另一半也有睡覺時手麻的困擾的話，不妨入手來試試看！

▲超符合人體工學的貼心設計。



如果覺得兩個人睡同一個枕頭不太方便，也有另一種簡易的拱形枕可以挑選，是給一個人躺的大小，男生可以自己躺一個枕頭，然後把手臂穿過拱形枕頭，再讓另一半躺上來，也是非常方便的一個方法。

且這種拱形枕頭更是「睡午覺神器」，趴在桌上小睡一下時，不用再讓自己躺到手麻掉，把手放在枕頭下方，一點負擔都沒有，同樣是記憶枕材質，柔軟卻擁有足夠支撐力，比起上一款更多功能性，兩款枕頭都讓人躍躍欲試！

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