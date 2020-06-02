陳時中款虱目魚袋搶光！這牌旗下還有「魚頭、雞排包」售價揭曉

記者鮑璿安／台北報導

衛福部長陳時中近日南台灣跑透透，不僅為民眾提供最佳防疫示範，所到之處的穿搭更是有講究，日前就換上一身藍襯衫搭配巨大虱目魚包空降台南，瞬間成為七股特產帶貨王。而後也被網友搜出該款虱目魚包原來出自台灣品牌，且隨即熱銷一空，現在買不到陳時中同款還有雞排包、魚頭包必收！

▲陳時中親自帶貨「虱目魚包」出自台灣品牌WEAVISM，網友狂搶現已完售，NT$3,280。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB粉絲專頁、產品官網）

陳時中晉升最強業配王，凡用過就詢問度破表，近日他前往台南七股來場防疫旅遊，為促進當地特產虱目魚銷量，刻意在脖子上掛上了一款巨大虱目魚包，據了解，虱目魚包出自台灣品牌WEAVISM，長度136cm寬度28cm相當龐大，通過轉印技術將逼真的魚鱗以及魚鰓等細節巧妙還原，除了逗趣外型，打開拉錬之後內裡也十分驚喜，直接仿照魚肚的模樣打造，從裡到外都有巧思。

▲品牌旗下包款還有魚頭包 NT$1,980 ；雞排包 NT$1,280，都代表台灣在地特色。（圖／翻攝自產品官網）



甚至在部長帶貨之下，包款在官網直接完售，然而買不到陳時中同款也可以選擇縮小款虱目魚，「魚頭包」沒有長長的魚身，攜帶也輕便許多，外觀以逼真魚頭為主，內袋則是煎魚頭印花，並且提供夾層置物；除了虱目魚包之外，品牌也推出代表台灣在地特色的「鄉親雞排小包」，注入紅白相間的雞排紙袋元素，且露出一半的金黃雞排讓人口水直流，同樣超有台味。

同場加映台灣品牌特色小包

台灣原創品牌 PLAY BAG 瘋狂小袋

▲台灣原創品牌 PLAY BAG 瘋狂小袋可重複使用，丟進洗碗機清洗，抗菌又可愛 。（圖／品牌提供）

台灣設計Seven Days抗菌萬用環保密實袋系列，袋子封面印有星期一到星期天每天不同的圖案與標語，除了造型可愛之餘，不僅是重複使用的密實袋，還能丟進洗碗機清洗，疫情之下兼顧抗菌以及可愛風格備受關注。

台灣品牌 DYCTEAM

DYCTEAM以循環時尚設計發展為目標，設計感兼具的同時以對地球友善的永續經驗方式打造單品，包括與英國包袋品牌Make What You Will （MWYW） 合作聯名，以Jas M.B 設計的經典包款為原型，最大亮點就屬結合緹花與丹寧面料呈現，再搭配拼接高質感小牛皮革修飾輪廓，輕盈上手且具時尚感。