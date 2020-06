陳時中款虱目魚袋搶光！這牌旗下還有「魚頭、雞排包」售價揭曉

記者鮑璿安/台北報導

衛福部長陳時中近日南台灣跑透透,不僅為民眾提供最佳防疫示範,所到之處的穿搭更是有講究,日前就換上一身藍襯衫搭配巨大虱目魚包空降台南,瞬間成為七股特產帶貨王。而後也被網友搜出該款虱目魚包原來出自台灣品牌,且隨即熱銷一空,現在買不到陳時中同款還有雞排包、魚頭包必收!

▲陳時中親自帶貨「虱目魚包」出自台灣品牌WEAVISM,網友狂搶現已完售,NT$3,280。(圖/翻攝自台南市長黃偉哲FB粉絲專頁、產品官網)

陳時中晉升最強業配王,凡用過就詢問度破表,近日他前往台南七股來場防疫旅遊,為促進當地特產虱目魚銷量,刻意在脖子上掛上了一款巨大虱目魚包,據了解,虱目魚包出自台灣品牌WEAVISM,長度136cm寬度28cm相當龐大,通過轉印技術將逼真的魚鱗以及魚鰓等細節巧妙還原,除了逗趣外型,打開拉錬之後內裡也十分驚喜,直接仿照魚肚的模樣打造,從裡到外都有巧思。

▲品牌旗下包款還有魚頭包 NT$1,980 ;雞排包 NT$1,280,都代表台灣在地特色。(圖/翻攝自產品官網)



甚至在部長帶貨之下,包款在官網直接完售,然而買不到陳時中同款也可以選擇縮小款虱目魚,「魚頭包」沒有長長的魚身,攜帶也輕便許多,外觀以逼真魚頭為主,內袋則是煎魚頭印花,並且提供夾層置物;除了虱目魚包之外,品牌也推出代表台灣在地特色的「鄉親雞排小包」,注入紅白相間的雞排紙袋元素,且露出一半的金黃雞排讓人口水直流,同樣超有台味。

同場加映台灣品牌特色小包

台灣原創品牌 PLAY BAG 瘋狂小袋

▲台灣原創品牌 PLAY BAG 瘋狂小袋可重複使用,丟進洗碗機清洗,抗菌又可愛 。(圖/品牌提供)

台灣設計Seven Days抗菌萬用環保密實袋系列,袋子封面印有星期一到星期天每天不同的圖案與標語,除了造型可愛之餘,不僅是重複使用的密實袋,還能丟進洗碗機清洗,疫情之下兼顧抗菌以及可愛風格備受關注。

台灣品牌 DYCTEAM

DYCTEAM以循環時尚設計發展為目標,設計感兼具的同時以對地球友善的永續經驗方式打造單品,包括與英國包袋品牌Make What You Will (MWYW) 合作聯名,以Jas M.B 設計的經典包款為原型,最大亮點就屬結合緹花與丹寧面料呈現,再搭配拼接高質感小牛皮革修飾輪廓,輕盈上手且具時尚感。