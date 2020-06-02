LV男裝總監捐太少曬IG引爭議！網酸：這金額完全買不起你的設計

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日前美國黑人男子喬治佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警察壓頸身亡，喚醒美國對「種族歧視」議題的重視，後續更引發大批抗議潮，且有大批示威者趁火打劫知名商店，當中包括Louis Vuitton（LV）男裝創意總監Virgil Abloh的RSVP Gallery。

▲Virgil Abloh在IG分享捐款被網民砲轟。（圖／達志影像）

事後只見Virgil Abloh向邁阿密的FEMPOWER組織捐贈資金，替無法支付保釋金的抗議者盡一份力，不過，Virgil Abloh卻遭到眾多美國網民的砲轟，原來身兼 LV創意總監與Off-White創辦人的他，僅捐出美金50元（約台幣1,500元），並且還在個人IG限時動態公布截圖，因此引來許多批評。

▲Virgil Abloh捐款引爭議。。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

Virgil Abloh, founder of Off White & artistic creator of LOUIS VUITTON really had the nerve to share his $50 donation. The audacity. That’s not even half the amount of one his damn keychains. My Off White bags will be going up for sale this week. — Ourfa Zinali (@ourfazinali) June 1, 2020

針對Virgil Abloh捐出美金50元，有許多美國網民表示，Off-White以販售昂貴單品為主，但卻買不到任何Virgil Abloh販售的美金50元單品，同時Virgil Abloh的維基百科還被短暫修改，變成「Virgil Cheap A-s Abloh」與「Virgil $50 Abloh」。

You can’t buy anything Virgil Abloh sells for $50 https://t.co/IALtxCrE0y — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 1, 2020

除此之外，Virgil Abloh也轉發其他洛杉磯商店被毀損的動態，其中一間為開設於Melrose大道的Round Two，由Sean Wotherspoon所創立，擁有眾多潮流服飾與球鞋，當中可以看見整間店被搬光，而外部也被破壞得相當徹底。因此Virgil Abloh也在Twitter表示：「Sean為這個文化注入激情、汗水，卻被示威者破壞，這令我覺得噁心。」

▲Virgil Abloh捐款引爭議。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

在 Instagram 查看這則貼文 Sean Wotherspoon（@sean_wotherspoon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 31 日 上午 5:57 張貼

▲Virgil Abloh捐款引爭議。（圖／翻攝自Twitter@virgilabloh）

在一連串對示威者的批評以及捐贈美金50元後，Virgil Abloh稍早也發布一則長篇貼文道歉，裡頭寫道：「對於自己的留言感到抱歉，而向FEMPOWER組織的捐款也只是一小部分，目前我已經捐出美金20,500元（約台幣615,000元）作為保釋金的用途，未來將會持續捐贈。」最後Virgil Abloh也強調反對「種族歧視」與「警察不當使用暴力」，並期望社會能恢復正常。

在 Instagram 查看這則貼文 @virgilabloh 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 下午 3:47 張貼

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