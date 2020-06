LV男裝總監捐太少曬IG引爭議！網酸：這金額完全買不起你的設計

編輯/Duke

日前美國黑人男子喬治佛洛伊德(George Floyd)遭到白人警察壓頸身亡,喚醒美國對「種族歧視」議題的重視,後續更引發大批抗議潮,且有大批示威者趁火打劫知名商店,當中包括Louis Vuitton(LV)男裝創意總監Virgil Abloh的RSVP Gallery。

▲Virgil Abloh在IG分享捐款被網民砲轟。(圖/達志影像)

事後只見Virgil Abloh向邁阿密的FEMPOWER組織捐贈資金,替無法支付保釋金的抗議者盡一份力,不過,Virgil Abloh卻遭到眾多美國網民的砲轟,原來身兼 LV創意總監與Off-White創辦人的他,僅捐出美金50元(約台幣1,500元),並且還在個人IG限時動態公布截圖,因此引來許多批評。

▲Virgil Abloh捐款引爭議。。(圖/翻攝自IG@virgilabloh)

Virgil Abloh, founder of Off White & artistic creator of LOUIS VUITTON really had the nerve to share his $50 donation. The audacity. That’s not even half the amount of one his damn keychains. My Off White bags will be going up for sale this week.