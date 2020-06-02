晚安蜜粉夯！使用前注意「一件事」，否則保養白做工

▲清爽晚安蜜粉是夏季保養的另一種選擇。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

保養不再僅限於日夜，夜晚睡眠黃金時刻才更是關鍵！為了在起床時擁有完美膚質，許多女性會使用晚安面膜來保養，但黏膩的質地總會沾黏頭髮與枕頭，讓人覺得好心煩，為了滿足睡眠舒適保養，夜間保養蜜粉風潮再起，一覺醒來肌膚就水潤透亮。

夏季肌膚黏膩感的耐受度更低，保養完想要立刻就睡，又不怕沾染枕頭，晚安蜜粉會是你的好選擇，睡前輕拍全臉就能快速保養，清爽舒適完全不給肌膚負擔。

IPSA 自律循環夜間保養蜜粉，25g，1,600元。

IPSA 推出限量自律循環夜間保養蜜粉，輕拍全臉就能揮別惱人黏膩，更達到抗暗沉、抑制油脂和乾爽鎖水3種功能，不僅能睡前保養用，也可當作外出時的蜜粉使用。

ANNA SUI 粉紅翎雀限量保養禮盒，1,400元。

為了慶祝藍夢金雀系列上市3周年，限量推出粉紅翎雀限量保養禮盒，一盒集結粉紅翎雀限量版珍珠嫩白晚安粉和珍珠亮白嫩手乳，包裝於超浪漫的夢幻粉紅羽毛與花朵的限量禮盒中，全台限量150 組，粉絲們要收藏就得趕快行動。

ALBION 活潤透白高滲透美白粉，18g，1,650元。

櫃上默默賣的人氣商品，能深層補水保濕，幫助調理肌膚狀態，打造具透明感的肌膚。光滑細緻的粉體拍在臉上十分清爽，當作保養最後一步，也可以使用於脖子和胸前．

使用晚安蜜粉只需要注意一件事，別洗臉後直接拍上，而是在所有保養步驟完成再使用。如果洗臉後就直接使用，粉末會影響後續保養品的吸收和滲透，如果要將晚安蜜粉也作為日常蜜粉用，建議早晚區分使用的粉撲，才不怕化妝品殘留。

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