歐陽娜娜私服驚見問號單品　「全身唯一敗筆」遭網酸：難懂





▲歐陽娜娜私服造型意外引發熱議，穿著「問號單品」讓網友不解 。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）



記者鮑璿安／台北報導

隨著疫情趨緩女星歐陽娜娜開始復工計劃，不光是公開露面成為焦點，私服造型也總是受到關注，近日歐陽娜娜低調穿著暈染長袖上衣前往錄影，不忘背上 Louis Vuitton（路易威登）迷你手袋大展星味，然而看似安全牌造型還是被網友指出，胸前的工裝背心實在太跳Tone，「問號單品。」

在 Instagram 查看這則貼文 Nana ouyang Fan account❣️（@nanaforever_fanpage）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 下午 4:26 張貼

歐陽娜娜在兩岸三地都擁有高人氣，近日她低調現身街頭準備參與大陸節目錄製，雖然戴上口罩還是被粉絲一眼認出，只見歐陽娜娜穿著美國設計師潮牌ALYX暈染上衣，不規則渲染效果點綴衣著，即便沒有多餘剪裁仍是相當吸睛。

不忘跟上時下流行，在簡潔的上衣加了一件工裝風背心，大面積皮革與拉錬點綴率性氣息，一套上身就潮度倍增，不同於台上甜姐兒模樣，歐陽娜娜私服品味反而十分個性。同時，歐陽娜娜肩上挎著Louis Vuitton 旗下PETITE MALLE包款彰顯星味，立體輪廓完美還原品牌行李箱樣貌，黑白中性色調不分性別皆可演繹。

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然而私服看似安全牌卻還是招來網友兩極評價，部分網友認為歐陽娜娜穿搭實在是太跳Tone，「不適合她」、「還是少女風好一點，背心完全問號。」也有粉絲表示大力支持，「嘗試多種風格是好事。」時間再往前推一日，歐陽娜娜改以RHUDE黑色大學Tee搭配迷彩長褲亮相，俐落之餘腳踩親民converse平底鞋收尾，連長襪也選擇鮮艷黃色點綴，多處穿搭細節可見用心程度，歐陽娜娜這套裝扮則拉回正常發揮。