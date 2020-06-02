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櫻花妹都搶到缺貨的「神級單品」！竟出自UNIQLO而且才220元

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▲UNIQLO,神級單品,穿搭,日韓穿搭,背心,T恤。（圖／IG）

▲UNIQLO被認為是神級單品的T恤。（圖／shiiiho_raa14 IG、yuzutarosu9876 IG）

記者李薇／台北報導

在UNIQLO總是可以找到很多基本款的單品，不只是超級百搭，大小更是符合各種高矮胖瘦的身形，任何人都可以找到適合自己的單品，最近日本就有兩件單品被譽為「神級」，不淡任何衣服都可以搭配，更重要的是穿起來非常時髦，擺脫以往「UNIQLO都是穿舒適」的印象，潮流感十足。

▲UNIQLO,神級單品,穿搭,日韓穿搭,背心,T恤。（圖／IG）

▲重點是什麼單品都可以搭配的方便度。（圖／italietofrance IG）

這件被譽為是「神級單品」的上衣，目前台灣沒有販售，它是方領的羅紋上衣，穿起來具有彈性，很修飾身形，5分袖的設計可以遮住粗壯的手臂，看起來變得纖細苗條，直條紋的衣服材質，可以讓人看起來更加顯瘦，因此受到歡迎。

不只是穿起來可以修飾身形這一點，最重要的是它超級百搭，像是近年很流行的牛仔褲、大寬褲或是牛仔裙、直筒褲、長洋裝等等，全都可以搭配，簡直跟白T恤一樣，沒有它不能搭配的單品，重點使價格才日幣790元，簡直就是白菜價！

▲UNIQLO,神級單品,穿搭,日韓穿搭,背心,T恤。（圖／IG） 

▲背心款也是很好穿的單品。（圖／italietofrance IG）

除了這件方領上衣之外，另外一間也很受到歡迎的單品，台灣也有賣，是「寬羅紋方領BRATOP坦克背心」，它也是採用直條紋的羅紋設計，穿起來不但顯瘦，裡面本來就有的BRATOP設計，更是不需要穿內衣，就可以直接出門，有夠方便。

寬版肩帶加上方領也是簡約又好看，下半身只要簡單搭配短褲、短裙或是牛仔寬褲等衣櫥裡面本來就有的單品，穿出門就是摩登又潮流，而且重點是背心的設計也很涼爽，適合手臂纖細的女孩選購，而且還有多種顏色可以挑選，可以取代萬年不變的白T。

關鍵字：

UNIQLO, 神級單品, 穿搭, 日韓穿搭, 背心, T恤
fashion.net

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