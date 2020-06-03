女孩們染起來！2020夏季最新「煙花染」，讓你掀開充滿驚喜

▲以深色為底的煙花染，利用彩色線條豐富視覺感。（圖／好剪才提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著疫情趨緩，髮色選擇也漸漸出現新風潮，從年初開始引起話題的低彩度「耳圈染」、延燒到春天演變成耳下區塊的「裙擺染」，而即將迎來的仲夏之際，最在浪頭上的就是「煙花染」。

大部分女生雖然期待新髮色，但整頭漂染仍擔心髮質一去不復返，好剪才髮廊Rumi色彩風格指導說明，最新的「煙花染」顧名思義，就是捨棄全頭挑染的方式，改以選用局部挑染讓色彩隱藏在黑、或深色髮中，挑出形狀神似煙火般的線條、漂色，再為線條點綴如同煙花的高彩度亮眼設計。

透光彩礦石

這款皆由中彩度顏色組合，分別為寶石綠、大地褐黃色、低彩度礦石藍，搭配瀏海BOB短髮，主要將寶石綠挑染點綴在瀏海中、側面搭配較為亮眼的褐黃色來讓臉部輪廓線條較為柔和，煙花染的入門首選。

粉彩紫外光

以前衛感十足的紫外光為主色調，在部分線條上加強飽和程度、讓紫外光呈顯有點粉紫色的光調，搭配日系短髮，不僅層次多、髮型線條柔和，只需要在重點稜角上點綴一些吸睛的相近色，就可以大大地凸顯五官的立體感。像是搭配亮眼海洋藍，擺放在鬢角、耳上、脖子上方就很出色。

繽紛霓虹色

如果對顏色沒特別想法，冷、暖色系都不排斥的話，不妨試試這款繽紛霓虹調，這款挑染區塊是從耳上延伸至後頭部，從紅橙黃綠藍紫通通來一筆，既和諧又漸層，任何短髮造型搭配這樣的繽紛組合其實都非常適合，推薦給喜歡與眾不同的你。

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