亮･珠寶／水滴型設計竟是蛇首！　戴Boucheron 耳釘變年輕

▲南韓女星鄭恩彩佩戴Serpent Bohème系列耳環。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在韓劇《The King：永遠的君主》中飾演「最美女總理」的女星鄭恩彩，常戴著水滴型的Boucheron（寶詩龍）珠寶亮相，細看寶石周圍以金珠滾邊，相當細緻，此造型最初的發想源自蛇首，於1968年推出Serpent Bohème系列後逐步延伸出豐富款式，今夏變得更繽紛，推出綠松石、青金石或白色珍珠母貝設計，最有趣的是耳釘上增加一枚可拆卸的水滴造型飾扣，可隨心所欲做變化。

▲模特兒戴Serpent Bohème系列戒指171,000元，鑲嵌鑽石耳釘141,500元。



▲Boucheron Serpent Bohème系列鑲嵌紅榴石耳釘（左）112,500元，搭配青金石款耳釘107,000元。



Serpent Bohème系列鋪鑲鑽石的耳釘，垂掛珍珠母貝、青金石、紅榴石等多彩寶石綴飾，戴起來一枚鑲鑽水滴會貼於耳上，另一寶石水滴則出現在耳邊，顯得年輕活潑，想簡單一些可將寶石卸下，獨留貼耳耳環；手鍊也增添色彩，鑲嵌綠松石、青金石、紅榴石或珍珠母貝與鋪鑲鑽石的水滴造型交替呈現，模特兒示範3條手鍊疊戴，存在感強烈。

▲一次戴上3條不同色彩的Serpent Bohème手鍊很吸睛。



▲Serpent Bohème系列鑲嵌3顆綠松石與鑽石手鍊（左）273,000元，珍珠母貝與鑽石款手鍊273,000元。



手鍊概念也運用到腕錶上，Boucheron鑲滿美鑽的圓形面盤，搭配鑲鑽石與紅榴石的水滴造型串成的錶鍊，既是時計亦是華美手鍊；另有搭配皮錶帶的款式，由水滴型連接錶殼與錶帶，展現Serpent Bohème系列精髓。

▲鑲嵌美鑽與紅榴石的Serpent Bohème系列腕錶，1,350,000元。



在珠寶世界中，蛇珠寶不可怕，反而與摩登畫上等號，寶格麗（BVLGARI）的設計同樣赫赫有名，旗下SERPENTI SEDUTTORI系列戒指與手環，即是呈現具象的蛇首造型；蛇麟紋也啟發創作，一片一片繞成圈作為SERPENTI VIPER戒指或鍊墜，點綴鑽石與縞瑪瑙、孔雀石等寶石更出色。

▲寶格麗SERPENTI SEDUTTORI孔雀石與藍寶石鑽石戒指（左）269,300元，SERPENTI SEDUTTORI紅碧璽雙頭手環443,600元。



▲寶格麗SERPENTI VIPER玫瑰金孔雀石與鑽石細版戒指（左）113,800元，SERPENTI VIPER縞瑪瑙與鑽石項鍊134,700元。（圖／寶格麗提供，以下同）

