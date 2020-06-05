fb ig video ETtoday search mobile

亮･珠寶／水滴型設計竟是蛇首！　戴Boucheron 耳釘變年輕

>

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲南韓女星鄭恩彩佩戴Serpent Bohème系列耳環。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在韓劇《The King：永遠的君主》中飾演「最美女總理」的女星鄭恩彩，常戴著水滴型的Boucheron（寶詩龍）珠寶亮相，細看寶石周圍以金珠滾邊，相當細緻，此造型最初的發想源自蛇首，於1968年推出Serpent Bohème系列後逐步延伸出豐富款式，今夏變得更繽紛，推出綠松石、青金石或白色珍珠母貝設計，最有趣的是耳釘上增加一枚可拆卸的水滴造型飾扣，可隨心所欲做變化。

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲模特兒戴Serpent Bohème系列戒指171,000元，鑲嵌鑽石耳釘141,500元。

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）
▲Boucheron Serpent Bohème系列鑲嵌紅榴石耳釘（左）112,500元，搭配青金石款耳釘107,000元。

Serpent Bohème系列鋪鑲鑽石的耳釘，垂掛珍珠母貝、青金石、紅榴石等多彩寶石綴飾，戴起來一枚鑲鑽水滴會貼於耳上，另一寶石水滴則出現在耳邊，顯得年輕活潑，想簡單一些可將寶石卸下，獨留貼耳耳環；手鍊也增添色彩，鑲嵌綠松石、青金石、紅榴石或珍珠母貝與鋪鑲鑽石的水滴造型交替呈現，模特兒示範3條手鍊疊戴，存在感強烈。

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲一次戴上3條不同色彩的Serpent Bohème手鍊很吸睛。

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）
▲Serpent Bohème系列鑲嵌3顆綠松石與鑽石手鍊（左）273,000元，珍珠母貝與鑽石款手鍊273,000元。
 

手鍊概念也運用到腕錶上，Boucheron鑲滿美鑽的圓形面盤，搭配鑲鑽石與紅榴石的水滴造型串成的錶鍊，既是時計亦是華美手鍊；另有搭配皮錶帶的款式，由水滴型連接錶殼與錶帶，展現Serpent Bohème系列精髓。

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲鑲嵌美鑽與紅榴石的Serpent Bohème系列腕錶，1,350,000元。

在珠寶世界中，蛇珠寶不可怕，反而與摩登畫上等號，寶格麗（BVLGARI）的設計同樣赫赫有名，旗下SERPENTI SEDUTTORI系列戒指與手環，即是呈現具象的蛇首造型；蛇麟紋也啟發創作，一片一片繞成圈作為SERPENTI VIPER戒指或鍊墜，點綴鑽石與縞瑪瑙、孔雀石等寶石更出色。

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲寶格麗SERPENTI SEDUTTORI孔雀石與藍寶石鑽石戒指（左）269,300元，SERPENTI SEDUTTORI紅碧璽雙頭手環443,600元。

▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）▲▼Boucheron & BVLGARI 。（圖／品牌提供）
▲寶格麗SERPENTI VIPER玫瑰金孔雀石與鑽石細版戒指（左）113,800元，SERPENTI VIPER縞瑪瑙與鑽石項鍊134,700元。（圖／寶格麗提供，以下同）

關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, BVLGARI, 寶格麗
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點

咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點

南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica

南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica

熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂 南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！ 脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行 《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛 理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它 跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」 9元買到爽！IKEA今起「週末限時優惠」麵包碟、給皂器都銅板價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面