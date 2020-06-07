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需要療癒小物寵愛自己　海綿寶寶、米老鼠彩妝可愛到炸

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▲CHICA Y CHICO,3CE,彩妝,眼影,唇彩。（圖／ IG、 IG）

▲CHICA Y CHICO推出海綿寶寶彩妝。（圖／chicaychico_official IG、ciel8898 IG）

記者李薇／綜合報導

南韓CHICA Y CHICO最近推出全新的海綿寶寶彩妝，超可愛的海綿寶寶以及派大星躍上黃色包裝的單品，看起來超級繽紛又活潑；另外最近同樣是南韓品牌的3CE也推出米奇的聯名彩妝系列，復古的藍紅包裝，完全狙擊粉絲的心。

▲CHICA Y CHICO,3CE,彩妝,眼影,唇彩。（圖／ IG、 IG）

▲超實用又顯色的眼影。（圖／ciel8898 IG）

CHICA Y CHICO這次推出的單品非常多元，包括眼影盤、唇彩、氣墊粉餅還有睫毛膏等等，其中最值得入手的就是眼影盤，這次總共推出3個眼盤，其中一個是海綿寶寶、派大星還有兩人一起的設計，顏色也分別以金棕黃色、粉紅色、粉橘色做為搭配，剛好與每個卡通人物的顏色搭配到，相當貼心。

▲CHICA Y CHICO,3CE,彩妝,眼影,唇彩。（圖／ IG、 IG）

▲另外還有唇彩系列。（圖／jello_toy IG、coco.j_chan IG）

另外值得一提的就是唇彩系列，這次不只次兩位主人翁，連蟹老闆也加入了聯名的行列，推出最紅的唇釉款式，另外還有深紅、棕紅、棕色調的霧面唇釉，以及透明的唇蜜一支，顏色都是走飽和顯色路線，可以薄擦或是厚塗，呈現出不一樣的妝容效果。

▲CHICA Y CHICO,3CE,彩妝,眼影,唇彩。（圖／ IG、 IG）

▲3CE用復古色出了米老鼠的系列。（圖／3ce_official IG）

3CE這次則是和迪士尼的米老鼠聯名，以復古的紅色以及藍色，推出全新的彩妝系列，從化妝包、唇釉、眼影盤到頰彩、鏡子也是全部都有，其中最值得期待的就是3CE最火紅的唇釉系列，這次是走光澤感的唇彩，塗抹起來可以呈現出細緻的水光感唇彩，展現出鮮明飽滿的唇色。

▲CHICA Y CHICO,3CE,彩妝,眼影,唇彩。（圖／ IG、 IG）

▲唇膏、頰彩到化妝包應有盡有。（圖／3ce_official IG）

除了唇釉之外，向來很受到歡迎的眼影盤也是重點必買，這次推出的總共有兩種顏色，一盤是金棕色調的搭配，採用古董藍色的包裝設計，另外一盤則是粉紅加上棕色的款式，採用紅色的包裝設計，不管是哪一盤，新手都可以輕鬆上手，非常方便又實用。

關鍵字：

CHICA Y CHICO, 3CE, 彩妝, 眼影, 唇彩
fashion.net

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