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泡在水中好療癒！日本藝術家推「超萌水豚茶包」還有羊駝、熊掌

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@rodorigo75

水豚君可愛模樣風靡大批粉絲，對此日本藝術家將創意動到茶包上，推出超萌「水豚君茶包」，只要將宛如水豚造型的茶袋放入熱水中，就會浮現出仿佛水豚在泡湯的可愛畫面，讓人喝茶都洋溢好心情，隨後也陸續推出熊掌、小白兔、企鵝款式讓人超想買！

休閒時刻來一杯熱茶是不少人的放鬆方式，日本一名商品藝術家就突發奇想，將原本枯燥的茶包變出新花樣，通過巧手剪出各種動物的輪廓，同時加上立體的五官，讓小東西更為生動。其中最傳神的莫過於水豚，因為水豚喜愛泡溫泉的畫面成為經典，而這款「水豚茶包」也延續這一特性，在外包裝印製上水豚圓滾滾的身體，就連放入熱水中，茶包慢慢浮出水面的模樣，也好似動物園中的可愛水豚君，讓泡茶這件事充滿樂趣。

不光是水豚角色，陸續推出包括胖嘟嘟尖嘴企鵝、迷你熊掌、長耳朵小白兔等小動物，逼真的模樣讓人捨不得放入熱水中沖泡。並且茶包口味也不同，有針對夏季的清涼薄荷茶，添加了鼠尾草、薰衣草等舒心成分，或是大眾喜愛的紅茶，都在藝術家巧手下換上俏皮新裝。且這名藝術家也暖心推出了象徵台灣的青天白日滿地紅國旗款式，在愛心形狀的茶包左上角印上白日，連茶包線頭尾端也加入愛心元素，讓台灣網友感到相當驚喜。

關鍵字：

日本, 茶包, 喝茶, 下午茶, 藝術家, 水豚, 動物
fashion.net

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