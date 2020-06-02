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UNIQLO、GU首次聯合感謝祭6／5開跑　「省最多」必買清單看這邊

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本快時尚品牌UNIQLO、GU為感謝這段艱苦日子以來台灣人民們的努力，首度強強聯手推出感謝祭，將於本週五6月5日～6月11日祭出男、女、童裝超強優惠，以下為大家整理「省最多」必買清單，舒適襪款系列更只要銅板價50元起，跟著買準沒錯。

▲GU感謝祭。（圖／品牌提供）

《UNIQLO》

UNIQLO簡約實穿的時尚感深受大家喜歡，好穿好看的牛仔褲衣櫃裡絕不嫌多，本次感謝祭最划算就是JEANS牛仔褲系列，符合環保永續製成的特級彈性材質，呼應品牌的「永續」理念，原價NT＄1,490，感謝價現省500元，降為NT＄990（相當於66折）。

▲uniqlo感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO特級彈性牛仔褲，原價NT＄1,490，感謝價NT＄990。

女生最愛的「無鋼圈」胸罩全系列，不僅材質親膚柔軟，包覆性也高，以往特價時較少納入優惠，這次則是從NT＄790降到NT＄590，適合悶熱的夏天穿著最沒負擔。

▲uniqlo感謝祭。（圖／品牌提供）

▲WIRELESS BRA無鋼圈胸罩全系列，原價NT＄790，感謝價NT＄590。

隨著台灣疫情逐漸趨緩，民眾開始走出家門，也增加了戶外運動的頻率，正是UNIQLO高機能系列派上用場的時機，AIRism抗UV連帽外套特價NT＄590、輕盈涼感衣更特價只要NT＄290，最實穿、經典的UT系列也更便宜了。

▲uniqlo感謝祭。（圖／品牌提供）

▲AIRism抗UV連帽外套，原價NT＄790，6/5~6/8感謝價NT＄590；DRY-EX圓領T，原價NT＄590，感謝價NT＄390。

▲uniqlo感謝祭。（圖／品牌提供）

▲Ｕ系列寬版圓領T恤，原價NT＄590，感謝價NT＄390；U系列女裝圓領T恤原價NT＄390，6/5~6/8感謝價NT＄290。

▲uniqlo感謝祭。（圖／品牌提供）

▲男子襪子指定款超低價NT＄49；女裝超無痕內褲原價NT＄290，感謝價1+1 NT＄490。

《GU》

因應兩品牌首次聯手推出感謝祭，GU也卯起來搶推優惠，原本就平價的價格變得更好入手了，夏日清涼的「亞麻」材質系列服裝限定價格超優惠，可內搭也可外穿的「BRA-FEEL」罩杯背心系列也推出了兩件折100元活動，是夏日最不可或缺的單品之一。

▲GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲女裝亞麻混紡開領襯衫原價NT$590，限定價NT$490；女裝亞麻混紡荷葉長裙NT$790，限定價NT$590。
▲GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲BRA-FEEL系列罩杯背心，活動期間2件合購現折100元，原價NT＄390。

▲GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲早先推出的「哆拉A夢」聯名系列男、女裝Ｔ恤6/5－6/8只要NT＄190！

感謝祭期間於UNIQLO、GU購物還可享有眾多好禮，一連七天每天都有，6/5～6/8首四日消費不限金額即贈可收納口罩、發票與其他小物的多功能收納夾，感謝祭七天UNIQLO滿兩千送保冷袋、GU滿NT＄1,200抽AirPods Pro，還有許多獨家好禮詳情請見官網。

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關鍵字：

UNIQLO, GU, 感謝祭, 特價, 便宜
fashion.net

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