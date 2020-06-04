地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效　淡斑超有感

▲契爾氏激光極淨白淡斑精華堪稱發光神器。（圖／kiehlskorea IG、moonlight__h2 IG）

文／C編

夏天到了，美白又是課題，Kiehl’s契爾氏在2011年推出了激光極淨白淡斑精華，但每年只要夏天一來，想淡斑、讓肌膚更白皙的女孩，都會找上它，網路上試用文一面倒地說，只要使用短短7天的時間，就可以輕鬆看見肌膚的透亮感，因此又被稱為「發光神器」。100ml原價6,400元，購物平台「Her和她」推出只要3,650元的超狂特價，夏天剛開始，趕緊買貨。

Kiehl’s的「發光神器」激光極淨白淡斑精華之所以封神，是因為很多女孩都有暗沉的困擾，塗抹它之後竟然覺得肌膚看起來更加白皙透亮，而且有些人是有痘疤、黑斑的狀況，使用之後也感受到淡化的跡象，號稱史上最強美白精華液，一滴就有4種效果，能淡斑、透亮、保濕、Q彈，很多人用過都大為推薦、不斷回購。

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除了塗抹全臉，針對局部的痘疤，可以將化妝棉裁剪成小塊，將精華滴在化妝棉上，直接貼在痘疤或是斑點處，敷大約5到10分鐘左右拿下，幫助淡化臉上惱人的小瑕疵。

▲淡斑精華也有很多種使用方式。（圖／hyuna9669 IG、love__soso IG）

不過這種淡斑精華通常都會含有酸類或是維他命C衍生物的成分，因此在使用上，建議先使用化妝水幫助肌膚打通吸收通道，再塗抹在肌膚上，建議晚上使用，避免早上接觸紫外線導致反黑或是功效下降的狀況。

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