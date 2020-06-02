台灣百年金工世家邁大步　創品牌JHENG秀霸氣鑽石獅

▲名模王麗雅與吳品萱展示JHENG主打珠寶系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

擁有百年珠寶金工底蘊的鄭氏家族，傳承至第4代，終於跨出創立藝術珠寶品牌JHENG的一大步，於台北老爺大酒店開設專賣店，今由名模王麗雅與吳品萱，展示獨特鑽片切割工法的王者風範系列與從傳統戲曲發想的眾生臉譜系列，霸氣風格輔以細膩工法，全出自台灣珠寶工匠的巧手。

▲王麗雅示範霸氣的王者風範1號作品獅子頭像。（圖／JHENG JEWELLERY提供，以下同）



▲胸針與鍊墜兩用的極致鑽片系列王者風範1號（左）1,738,000元，虎作品1,122,000元。

JHENG的故事要從百年前說起，1918年鄭老良先生以「瑞珍古物商」名號，打下爾後良和時尚珠寶的基礎，從到府服務的金工師傅起家，再接下各式頂級訂製珠寶訂製，累積了豐厚的貴金屬、原石買賣與客製化設計經驗，激發第4代Joan催生全新的藝術珠寶品牌JHENG。

▲吳品萱將水晶臉譜作為項鍊佩戴。



▲胸針與鍊墜兩用的貓眼水晶臉譜（左）1,738,000元，翡翠臉譜1,210,000元。



最令人驚豔的王者風範系列獅子頭像，於18K金上雕琢獅子毛海紋理，再鑲嵌JHENG標誌性的鑽片，細看鑽片上還有不同的切割面，再透出底部的雕紋，讓獅子的鬃毛栩栩如生，其立體造型更顯製作難度；而眾生臉譜系列則透過中央主石，發展出各式精巧寶石頭飾，每一款均是胸針與鍊墜兩用設計。

▲玉世家蛋面翡翠鑲鑽套鍊（左）約3,280,000元，蛋面翡翠鑲鑽戒指約3,260,000元。（圖／玉世家提供）



翡翠品牌JADEGIA玉世家同樣是傳承近百年的珠寶家族，從1932年鄭闊在高雄鳳山創立「金生麗金銀鋪」，交由兒子鄭復興掌管並於1969年更名為「金麗玉銀樓」，逐漸將目光投下玉器，第三代鄭勝琦則從玉器買賣跨足至全方位管理，發展自有的鑲工工廠，2008年於台北市仁愛路開出了自有翡翠品牌玉世家的專賣店，讓消費者能近距離欣賞翡翠之美。