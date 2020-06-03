2020最熱門女性單品公布！包迷熱搜二手香奈兒、復古風GG絲襪回歸

編輯／Duke 圖／翻攝自品牌官網、Adidas、Snipes官網、Luisaviaroma官網、Selfridges官網

過去幾個月裡，全球人民受到新冠肺炎（COVID-19）影響足不出戶，導致公司倒閉、裁員、放無薪假，不過卻助長電商通路的發展。近期知名時尚平台Lyst就表示疫情改變人們購物方式，尋找個性服飾以及投資經典單品成為首要目標，因此Lyst 2020 Q1最熱門女性商品TOP 10正式出爐，一起來看看吧！

第十名：二手Chanel Classic口蓋包

Chanel官網沒有提供包款的販售，想買一定要親自到專櫃挑選，不過新冠肺炎期間有許多國家關閉實體店面，因此二手市場的需求不斷增加，經典款成為女性的首選，而Chanel Classic口蓋包的搜索率上升75％，位列最熱門女性單品第十名。

第九名：Ganni襯衫

曾經登上IG最受歡迎品牌TOP 10的Ganni，為近年竄起的丹麥時尚品牌。入選最熱門女性商品的襯衫於設計上採用純白為底，並加入「荷葉邊」領口，營造復古宮廷風，讓19世紀浪漫主義與宮廷式風格重回21世紀的懷抱。





第八名：Nike Fleece長褲

因新冠肺炎肆虐，有許多國家的人民被限制外出，這時一條舒適的長褲，絕對是在家活動的最佳夥伴。其中，採用棉、人造絲以及彈性纖維製作的Nike Fleece長褲正好符合女性的需求。

第七名：New Balance 993

New Balance 993首次入榜就獲得第七名的好成績，這都要多虧與Aimé Leon Dore的合作在2019年獲得成功，使得該鞋款在2月時的搜索量達到巔峰，並且在凱特王妃（Kate Middleton）和蕾哈娜（Rihanna）帶領下，New Balance也成功打入女性市場。

第六名：Beyoncé X Adidas Ivy Park

由Adidas攜手天后碧昂絲的合作款，主題環繞在碧昂絲主理品牌「Ivy Park」上，採用Adidas Super Sleek 72為藍本，再加入皮革、麂皮、抽繩、棕色橡膠底等細節，讓鞋款更具穿搭性，因此也被Lyst列為第六名。

第五名：Anine Bing大學T

由於全世界的購物者持續在家自我生活，所以對於個性服飾的需求也在增加。而Anine Bing的老虎大學T符合有個性的範疇，並且在Netflix發布《虎王》紀錄片後，民眾不僅對大學T的瀏覽量激增418％，連Anine Bing的品牌搜索量也增加19％。

第四名：Gucci GG絲襪

Gucci推出的GG絲襪運用品牌經典圖騰打造，使整體擁有溫暖的感覺，平時亦可配合裙裝與跟鞋一起穿搭。

第三名：Telfar購物包

首度入榜的Telfar，以壓紋Logo購物包拿下Q1最熱門女性商品第三名。這個在2005年由賴比瑞亞裔美國設計師Telfar Clemens創立的品牌，平均每月被搜索30,000次，並且於Q1季度在歐洲增長29％，是個不可小覷的美國品牌。

第二名：Off-White蕾絲連身衣

幾乎每一季度的男、女性熱門商品都可以看到Off-White的身影，不論是鞋款、包款或是服裝都相當火紅，這次入榜的則是一件蕾絲連身衣，採用特殊尼龍與彈性纖維製成，想要辣翻男友或老公，買這件就對了！

第一名：Bottega Veneta Cassette斜背包

Bottega Veneta Cassette斜背包從今年初的倫敦時裝周開始延燒，是近半年最火紅的包款，由創意總監Daniel Lee設計，他將經典編織放大，並注入圓滾滾外型，為品牌注入新活力，順利拿下Lyst 2020 Q1最熱門女性商品的冠軍。

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