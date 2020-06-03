范少勳零缺點帥臉收割各大精品　網瘋讚「女友視角照」超養眼

▲新生代男星范少勳摘下金馬最佳新人獎，演技與顏值兼具受到各大品牌青睞。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

新生代男星范少勳摘下金馬最佳新人獎前景看好，受到各大時尚品牌青睞的他，近日換上Berluti 2020秋季系列紅色絲質襯衫拍攝形象照，並以超暖「女友視角」出鏡，只見范少勳精緻五官相當顯眼，即便背景是路邊攤卻不減時尚度，仍是引發網友熱議：「帥翻。」

▲（依序）范少勳換上SIGNATURE Canvas 系列紅色絲質襯衫 NT$30,000；搭配Traveler 手機包 NT$23,700 。（圖／品牌提供）

范少勳演出電影「下半場」初嚐走紅滋味，外型亮眼的他此次為男裝品牌Berluti拍攝形象照，畫面中他換上SIGNATURE Canvas 系列紅色絲質襯衫，俐落剪裁與亮色系相佐使得皮膚更為白皙，下身搭配簡約 Scritto 黑色西裝褲，身上斜背著黑色帆布皮革 Traveler 手機包，小巧之餘，極具辨識度的徽章圖紋與衣著呼應取得巧妙平衡。范少勳表現力也十分亮眼，即便背景為簡單的路邊攤，以「女友視角」出鏡仍是帥度不減。

▲范少勳以VALENTINO 2020春夏恐龍貼飾刺繡飛行夾克擺拍，NT$79,500 。（圖／品牌提供）

換個造型，范少勳以VALENTINO 2020春夏恐龍貼飾刺繡飛行夾克搭配藍色翻領襯衫擺拍，本季與英國藝術家Roger Dean合作，推出一系列獨特圖紋服裝款式，結合夢幻意象參天古木、漂浮似雲朵的島嶼等元素，再以亮麗色調配搭不同質感的面料，結合刺繡工藝展開，范少勳不止造型多變，哪怕近距離拍攝也輕鬆HOLD住。日前他也換上GUCCI西裝外套與GG Logo長襪擺拍，大地色系單品一展復古氣息，即使全身精品也不顯突兀，畫面曝光後引發粉絲狂讚：「超帥」、「女友視覺」、「完全衣架子，不同風格都能駕馭。」

在 Instagram 查看這則貼文 范少勳Fandy（@fan82114）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 下午 8:48 張貼

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