fb ig video ETtoday search mobile

范少勳零缺點帥臉收割各大精品　網瘋讚「女友視角照」超養眼

>

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲新生代男星范少勳摘下金馬最佳新人獎，演技與顏值兼具受到各大品牌青睞。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

新生代男星范少勳摘下金馬最佳新人獎前景看好，受到各大時尚品牌青睞的他，近日換上Berluti 2020秋季系列紅色絲質襯衫拍攝形象照，並以超暖「女友視角」出鏡，只見范少勳精緻五官相當顯眼，即便背景是路邊攤卻不減時尚度，仍是引發網友熱議：「帥翻。」

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲（依序）范少勳換上SIGNATURE Canvas 系列紅色絲質襯衫 NT$30,000；搭配Traveler 手機包 NT$23,700 。（圖／品牌提供）

范少勳演出電影「下半場」初嚐走紅滋味，外型亮眼的他此次為男裝品牌Berluti拍攝形象照，畫面中他換上SIGNATURE Canvas 系列紅色絲質襯衫，俐落剪裁與亮色系相佐使得皮膚更為白皙，下身搭配簡約 Scritto 黑色西裝褲，身上斜背著黑色帆布皮革 Traveler 手機包，小巧之餘，極具辨識度的徽章圖紋與衣著呼應取得巧妙平衡。范少勳表現力也十分亮眼，即便背景為簡單的路邊攤，以「女友視角」出鏡仍是帥度不減。

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲范少勳 。（圖／品牌提供）

▲范少勳以VALENTINO 2020春夏恐龍貼飾刺繡飛行夾克擺拍，NT$79,500 。（圖／品牌提供）

換個造型，范少勳以VALENTINO 2020春夏恐龍貼飾刺繡飛行夾克搭配藍色翻領襯衫擺拍，本季與英國藝術家Roger Dean合作，推出一系列獨特圖紋服裝款式，結合夢幻意象參天古木、漂浮似雲朵的島嶼等元素，再以亮麗色調配搭不同質感的面料，結合刺繡工藝展開，范少勳不止造型多變，哪怕近距離拍攝也輕鬆HOLD住。日前他也換上GUCCI西裝外套與GG Logo長襪擺拍，大地色系單品一展復古氣息，即使全身精品也不顯突兀，畫面曝光後引發粉絲狂讚：「超帥」、「女友視覺」、「完全衣架子，不同風格都能駕馭。」

►3步驟神補救「過期票券」

關鍵字：

范少勳, 演員, 下半場, 最佳新人, 金馬, Berluti , 2020, 春夏, VALENTINO
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體

隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體

「粉紅小鸚鵡」萌樣惹人憐愛！彎腰縮成球就像甜美水蜜桃

「粉紅小鸚鵡」萌樣惹人憐愛！彎腰縮成球就像甜美水蜜桃

康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨

康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨

唐鳳穿GUCCI西裝登時尚雜誌！「高級厭世臉」掀網熱議：求續集 孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛 喜觀搞曖昧的3大星座！雙魚不懂拒絕、射手樂於享受自由 大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來 UNIQLO、GU首次聯合感謝祭6／5開跑　「省最多」必買清單看這邊 2020最熱門女性單品公布！包迷熱搜二手香奈兒、復古風GG絲襪回歸 歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面