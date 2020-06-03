有時候只要一個小動作　把對方吃死死的神準妙招大公開

妳知道嗎？有時只要一個輕易的小動作、調整一下心態，就能讓他拜倒在妳的石榴裙下。而如何讓對方投降、對妳愛不釋手，快來測測「把對方吃死死的神準妙招！」

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌



選好了嗎？我們來看解答吧！

1.星星

一起培養興趣或進修

當妳選到星星牌時，代表著對方其實很在意自己與伴侶是否有共同的興趣，認為兩人可以擁有長久的情感，是來自於一起學習成長、有共同的語言和興趣，而這張牌卡的出現，也正提醒著妳，感情是需要深度經營，無法只是陪伴，不然很容易變成兩人在一起只是因為習慣。

喜歡學習是一個很重要的態度，這會讓兩人的關係更加緊密、與有更多的理解，每一段關係可以幸福，有個很大的因素，是來自於有共同的興趣培養，和願意學習成長，當然這不是一蹴可成的，需要花時間慢慢建立。

2.月亮

有時需保持適當距離

選到這張牌，代表著現階段感情並還沒到真正穩定的程度，或是因為太穩定了而感到需要刺激，其實妳的他，有時喜歡伴侶釋放出神秘或曖昧的戀愛感，當妳一股腦的掏心掏肺，對方感覺反而就急速冷卻，這是人的一種心態，「太快到手，就不懂得珍惜。」

換句話說，當妳懂得感情中需要的「空間」時，感情會如魚得水，讓關係慢慢的前進，別太快要一步到位，這會讓對方非常喜歡與妳相處，這樣的空間，也讓感情生活多了許多情調。

3.太陽

支持的力量

整個太陽系都是以太陽為中心，如同妳喜歡的他，也希望別人可以重視他，以他為主，但如果只是一昧的支持對方，是種單一的模式，並容易失衡，因此妳要懂得在適當的時候，讓他知道，其實妳是一直都支持他的，並願意一起經歷喜悅或挫折。

而這張牌也在提醒妳，妳要願意接受對方的支持和協助，這也是讓妳吃定他的一種方式，當妳願意接受對方的幫助時，無形中反而給他莫大的力量，而妳也會因為接受愛，而去療癒了過去的某個內心傷痛。

4.高塔

打掉重練或許還有機會

選到這張牌，需要較留意囉，高塔代表著情感的基礎早已不穩定，隨時在搖搖欲墜的狀態，妳們之間存在著一個蠻大的問題，是需要面對處理的，而這問題影響了感情許多，因此要如何可以吃定對方，首先妳必須先面對這個問題，才能有更深度的感情發展。

高塔牌圖中，塔即將倒塌，而不想面對的人來不及逃出，只好縱身跳出窗外，代表著妳在感情中，是需要以誠實建立關係的，不面對自己內在的問題，本身就是一個對自己說謊的展現，可別釀成挽不回的局面，才來懊悔喔。

5.惡魔

有時耍點小心機

惡魔牌其實並不是邪惡的意思，而是要妳活得開心，貼近自己一些，或許妳如同機械般的生活太久，對於感情中的情趣已不熟悉，愛情生活似乎有些枯燥，但有時妳只要耍點小心機，就能把對方吃得死死，對妳充滿愛意。

例如：別什麼事都自己來、有時得裝一下柔弱；或是偶而穿性感睡衣，挑逗一下對方；在對的時間點裝笨，是一種大智若愚；看到對方某些點，沒有一定要用力指導他，而是讓他自己去學習後再稱讚他。這些所謂的小心機，都會讓妳的他，在每次下班時就想飛奔到妳身邊，因為與妳相處是多麼愉快的一件事。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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