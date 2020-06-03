fb ig video ETtoday search mobile

有時候只要一個小動作　把對方吃死死的神準妙招大公開

>

妳知道嗎？有時只要一個輕易的小動作、調整一下心態，就能讓他拜倒在妳的石榴裙下。而如何讓對方投降、對妳愛不釋手，快來測測「把對方吃死死的神準妙招！」

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

 
選好了嗎？我們來看解答吧！

1.星星
一起培養興趣或進修

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

當妳選到星星牌時，代表著對方其實很在意自己與伴侶是否有共同的興趣，認為兩人可以擁有長久的情感，是來自於一起學習成長、有共同的語言和興趣，而這張牌卡的出現，也正提醒著妳，感情是需要深度經營，無法只是陪伴，不然很容易變成兩人在一起只是因為習慣。

喜歡學習是一個很重要的態度，這會讓兩人的關係更加緊密、與有更多的理解，每一段關係可以幸福，有個很大的因素，是來自於有共同的興趣培養，和願意學習成長，當然這不是一蹴可成的，需要花時間慢慢建立。

2.月亮
有時需保持適當距離

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

選到這張牌，代表著現階段感情並還沒到真正穩定的程度，或是因為太穩定了而感到需要刺激，其實妳的他，有時喜歡伴侶釋放出神秘或曖昧的戀愛感，當妳一股腦的掏心掏肺，對方感覺反而就急速冷卻，這是人的一種心態，「太快到手，就不懂得珍惜。」

換句話說，當妳懂得感情中需要的「空間」時，感情會如魚得水，讓關係慢慢的前進，別太快要一步到位，這會讓對方非常喜歡與妳相處，這樣的空間，也讓感情生活多了許多情調。

3.太陽
支持的力量

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

整個太陽系都是以太陽為中心，如同妳喜歡的他，也希望別人可以重視他，以他為主，但如果只是一昧的支持對方，是種單一的模式，並容易失衡，因此妳要懂得在適當的時候，讓他知道，其實妳是一直都支持他的，並願意一起經歷喜悅或挫折。

而這張牌也在提醒妳，妳要願意接受對方的支持和協助，這也是讓妳吃定他的一種方式，當妳願意接受對方的幫助時，無形中反而給他莫大的力量，而妳也會因為接受愛，而去療癒了過去的某個內心傷痛。

4.高塔
打掉重練或許還有機會

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

選到這張牌，需要較留意囉，高塔代表著情感的基礎早已不穩定，隨時在搖搖欲墜的狀態，妳們之間存在著一個蠻大的問題，是需要面對處理的，而這問題影響了感情許多，因此要如何可以吃定對方，首先妳必須先面對這個問題，才能有更深度的感情發展。

高塔牌圖中，塔即將倒塌，而不想面對的人來不及逃出，只好縱身跳出窗外，代表著妳在感情中，是需要以誠實建立關係的，不面對自己內在的問題，本身就是一個對自己說謊的展現，可別釀成挽不回的局面，才來懊悔喔。

5.惡魔
有時耍點小心機

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

惡魔牌其實並不是邪惡的意思，而是要妳活得開心，貼近自己一些，或許妳如同機械般的生活太久，對於感情中的情趣已不熟悉，愛情生活似乎有些枯燥，但有時妳只要耍點小心機，就能把對方吃得死死，對妳充滿愛意。

例如：別什麼事都自己來、有時得裝一下柔弱；或是偶而穿性感睡衣，挑逗一下對方；在對的時間點裝笨，是一種大智若愚；看到對方某些點，沒有一定要用力指導他，而是讓他自己去學習後再稱讚他。這些所謂的小心機，都會讓妳的他，在每次下班時就想飛奔到妳身邊，因為與妳相處是多麼愉快的一件事。 

文／柯夢波丹　圖／COSMO

【米薩小姐塔羅專欄】究竟2020會不會脫單呢？塔羅測驗告訴妳～是否有機會幸福的度過下半年！

脫單必看！12星座女只要交到這些星座的閨蜜，就可以幫助自己帶來愛情運！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體

隨妳查手機！跟3大星座男交往「安全感爆棚」冠軍是異性絕緣體

康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨

康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨

唐鳳穿GUCCI西裝登時尚雜誌！「高級厭世臉」掀網熱議：求續集

唐鳳穿GUCCI西裝登時尚雜誌！「高級厭世臉」掀網熱議：求續集

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛 「粉紅小鸚鵡」萌樣惹人憐愛！彎腰縮成球就像甜美水蜜桃 大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來 UNIQLO、GU首次聯合感謝祭6／5開跑　「省最多」必買清單看這邊 用錯卸妝品更傷臉！水、膏、乳、油怎麼選？優缺點一次告訴妳 歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝 安格斯12星座一周運勢6/1-6/7　太陽加持好運UP！摩羯有主管緣、雙魚來財運

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面