H＆M衝浪泳裝高衩、拉鍊不易走光　「永續材質」玩水也要顧海洋

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

天氣越來越熱，又到了適合去海邊遊玩的季節，但是在戲水的同時別忘了持續維護海洋生態，也可以試著從泳衣著手，瑞典快時尚品牌H&M首度攜手女性衝浪組織Women+Waves推出了聯名泳裝，全系列皆以50％以上的永續材質製成，且不單是外型時髦，更能讓女孩們自在活動，即使是像衝浪一樣激烈的運動也不怕曝光。

「Women + Waves」為Rachel Murphy於2017年所創立的女性衝浪組織，本次與H&M合作推出聯名泳裝系列，不僅向女性與衝浪運動致敬，同時也強調海洋保護、永續意識，囊括多款摩登泳裝設計，連身式泳裝、防曬泳裝及高品質天然橡膠潛水服，所有單品皆以永續材質打造，並兼顧了時髦與不易走光的安全感。

▲87% 再生聚醯胺潛水服NT＄1,499，深綠色拉鍊連身泳裝NT＄699。

系列中永續材質佔比最高的為這套連身的潛水服與深綠色泳裝，採用87% 再生聚醯胺（再生尼龍）所製成，高衩設計方便活動且能增添性感氛圍，中間的拉鍊則讓穿脫變得更加容易，兼顧造型感。

▲63% 再生聚醯胺兩截式泳裝（綠色、黑色）上身NT＄699、下身NT＄599。

▲67% 再生聚酯纖維兩截式泳裝（黃色、綠色）上身NT＄599、下身NT＄399。

兩截式泳衣是最多女孩們在海邊的造型選擇，但是性感的比基尼僅限於拍照，並不適合穿著衝浪、或是其他激烈的水上運動，像這種「背心式」的泳裝則完全不必擔心，胸前的包覆性佳，不易走光之外也能固定好胸部，高腰設計的泳褲有種復古摩登感，想耍點小心機還可以挑選微丁字款的泳褲，整套的造型不論是在陸地上還是海中都時髦有型。

Women + Waves創始人Rachel Murphy表示：「透過這次與H&M合作，我們真的希望每一件單品不僅實用，同時體現衝浪的力量與女性意識。希望與H&M的合作能夠激發女性對衝浪的興趣，並提高人們對保持海洋清潔的意識。」此聯名系列將於6月4日起於台北微風松高門市販售。

在 Instagram 查看這則貼文 Volcom Women's（@volcomwomens）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 上午 10:54 張貼

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美國運動潮流品牌「VOLCOM WOMENS」也有非常多環保材質的泳衣選擇，品牌所推出的「ECO-TRUE」系列泳裝運用了以廢棄漁網製成的ECONYL®環保材質，以及來自廢棄塑膠瓶的REPREVE®質料，款式以簡約、經典為設計主軸，不會因時間而退流行。

▲Volcom Women's 潛水服長袖泳裝NT＄1,522、Bodysuit NT＄2,924。

而台灣女生較為熟悉的運動、衝浪服裝品牌ROXY，在衝浪泳裝的選擇上琳瑯滿目，強調優秀的機能性，以及充滿熱帶海島風情的印花圖騰，性感的比基尼款式更絕對能讓人逛個過癮。

▲ROXY POPSURF PASTEL BIKINI RC 防寒衣NT＄3,980、POPSURF FULBRA PRINTED HIGH比基尼NT＄1,490。

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