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扁塌屁股有救了！每天花15分鐘做起　讓妳的翹臀屁股蛋炸出　

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▲練臀部的曲線 。（圖／翻攝自IG@valentinafradegrada、@tabatatimerpro）

▲改善臀型就能有渾圓翹屁股。（圖／INSTAGRAM@EMRATA、@VALENTINAFRADEGRADA）

亞洲女生因為天生體型的關係，相較起歐美人臀型就是比較扁塌，想要練出歐美女生的渾圓翹屁股，首先妳要做的就是改善臀型，利用幾個運動先調整臀部的曲線，以下5個動作每天花十五分鐘做起！

跪姿直腿抬臀（Straight-Leg Donkey Kicks）

▲練臀部的曲線 。（圖／翻攝自IG@valentinafradegrada、@tabatatimerpro）

▲（圖／DEAGREEZ GETTY IMAGES）

STEP1. 首先跪趴在瑜珈墊上，雙手與肩同寬撐住地面。

STEP2. 往後慢慢抬起你的右腳，此時記住往上抬的腳一定要打直。

STEP3. 右腳上抬4-6次後換腳，重複以上的動作。

跪姿直腿抬臀 加強版

跪姿抬臀（Donkey Kicks）

▲練臀部的曲線 。（圖／翻攝自IG@valentinafradegrada、@tabatatimerpro）

▲（圖／ALEKSANDR KONDRATOV GETTY IMAGES）

STEP1. 跟上一個一樣，先跪趴在瑜珈墊上，雙手與肩同寬撐住地面。

STEP2. 然後慢慢抬起你的右腳，這時候把右腳彎曲成L型再上抬。

STEP3. 一樣上抬4-6次後換腳，重複以上的動作。

跪姿抬臀 教學影音

消防栓式（Fire Hydrants）

▲練臀部的曲線 。（圖／翻攝自IG@valentinafradegrada、@tabatatimerpro）

▲（圖／MARIDAV GETTY IMAGES）

STEP1. 跪趴在瑜珈墊上，雙手與肩同寬撐住地面。

STEP2. 然後把右腳彎曲成L型，向自己的右側打開腳。

STEP3. 上抬4-6次後換腳，重複以上的動作。

消防栓式影音教學

芭蕾式深蹲（Pile Squats）

STEP1. 首先站著，雙腳打開比肩寬更寬一點，雙腳腳尖向外。

STEP2. 慢慢往下深蹲，然後站起來，站起來的時候記得夾緊屁股。

STEP3. 重複以上動作10次。

芭蕾式深蹲（Pile Squats）影音教學

橋式（The Bridge）

▲練臀部的曲線 。（圖／柯夢波丹提供)

▲（圖／LUXY GETTY IMAGES）

STEP1. 首先平躺在瑜珈墊上，將雙腳彎曲起來。

STEP2. 用大腿的力量把臀部往上抬，往上抬的時候再空中停留幾秒。

STEP3. 重複動作4-6次。

橋式 影音教學

文／柯夢波丹　

鋼琴尤物李元玲的爆乳、蜜臀隔著銀幕都能讓人噴鼻血！「體脂26%減到12%...」超狠魔鬼健身飲食菜單公開

每天三分鐘【深蹲】運動：「自己沒發現，但別人都說妳瘦好多！」教練示範三大「深蹲變化技巧」訓練！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 運動, 減肥, 臀部訓練, 臀型
fashion.net

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