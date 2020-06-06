扁塌屁股有救了！每天花15分鐘做起　讓妳的翹臀屁股蛋炸出　

▲改善臀型就能有渾圓翹屁股。（圖／INSTAGRAM@EMRATA、@VALENTINAFRADEGRADA）
亞洲女生因為天生體型的關係，相較起歐美人臀型就是比較扁塌，想要練出歐美女生的渾圓翹屁股，首先妳要做的就是改善臀型，利用幾個運動先調整臀部的曲線，以下5個動作每天花十五分鐘做起！
跪姿直腿抬臀（Straight-Leg Donkey Kicks）
▲（圖／DEAGREEZ GETTY IMAGES）
STEP1. 首先跪趴在瑜珈墊上，雙手與肩同寬撐住地面。
STEP2. 往後慢慢抬起你的右腳，此時記住往上抬的腳一定要打直。
STEP3. 右腳上抬4-6次後換腳，重複以上的動作。
跪姿直腿抬臀 加強版
跪姿抬臀（Donkey Kicks）
▲（圖／ALEKSANDR KONDRATOV GETTY IMAGES）
STEP1. 跟上一個一樣，先跪趴在瑜珈墊上，雙手與肩同寬撐住地面。
STEP2. 然後慢慢抬起你的右腳，這時候把右腳彎曲成L型再上抬。
STEP3. 一樣上抬4-6次後換腳，重複以上的動作。
跪姿抬臀 教學影音
消防栓式（Fire Hydrants）
▲（圖／MARIDAV GETTY IMAGES）
STEP1. 跪趴在瑜珈墊上，雙手與肩同寬撐住地面。
STEP2. 然後把右腳彎曲成L型，向自己的右側打開腳。
STEP3. 上抬4-6次後換腳，重複以上的動作。
消防栓式影音教學
芭蕾式深蹲（Pile Squats）
STEP1. 首先站著，雙腳打開比肩寬更寬一點，雙腳腳尖向外。
STEP2. 慢慢往下深蹲，然後站起來，站起來的時候記得夾緊屁股。
STEP3. 重複以上動作10次。
芭蕾式深蹲（Pile Squats）影音教學
橋式（The Bridge）
▲（圖／LUXY GETTY IMAGES）
STEP1. 首先平躺在瑜珈墊上，將雙腳彎曲起來。
STEP2. 用大腿的力量把臀部往上抬，往上抬的時候再空中停留幾秒。
STEP3. 重複動作4-6次。
橋式 影音教學
文／柯夢波丹
鋼琴尤物李元玲的爆乳、蜜臀隔著銀幕都能讓人噴鼻血！「體脂26%減到12%...」超狠魔鬼健身飲食菜單公開
每天三分鐘【深蹲】運動：「自己沒發現，但別人都說妳瘦好多！」教練示範三大「深蹲變化技巧」訓練！
＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》